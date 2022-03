Κοινωνία

“Φίλιππος” - Αττική Οδός: απαγόρευση κυκλοφορίας το βράδυ της Τετάρτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια οχήματα αφορά η απαγόρευση κυκλοφορίας, ως προληπτικό μέτρο, λόγω της επέλασης του κύματος κακοκαιρίας στην Αττική.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αττικής Οδού, «την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, καθώς και αρθρωτών λεωφορείων, στην Αττική Οδό από τις 10:00 σήμερα το βράδυ, Τετάρτη 9/3, έως την ύφεση των φαινομένων, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «Φίλιππος» που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, τα φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι καθώς και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Η Αττική Οδός συνιστά στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, παρακαλούνται οι οδηγοί να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις / ενημερώσεις των αρμόδιων Αρχών σχετικά με νέους περιορισμούς που ενδέχεται να επιβληθούν.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του λογαριασμού της εταιρείας στο Twitter, @aodostraffic, υπάρχει συνεχής ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 23335 κρούσματα την Τετάρτη

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Πέμπτη

Ανατιμήσεις: Νέο σοκ λόγω πληθωρισμού και στο βάθος… ύφεση