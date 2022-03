Πολιτική

Τσίπρας: ο Μητσοτάκης ίσως δραπετεύσει με εκλογές

Γιατί ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι “εκτός τόπου και χρόνου” ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖA, με όσα είπε στην συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου, στην Κουμουνδούρου.

Ευθύνες στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «κλιμάκωση της ενεργειακής κρίσης που μπορεί να επιφέρει σοβαρότατες συνέπειες στην κοινωνική συνοχή και στην λειτουργία της οικονομίας», απέδωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου.

Με αυτά τα δεδομένα, εκτίμησε ο κ. Τσίπρας, το ενδεχόμενο εκλογών είναι εξαιρετικά πιθανό και ζήτησε την εκλογική ετοιμότητα του κόμματος.

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου της Κουμουνδούρου, ο κ. Τσίπρας ανέφερε: «Η ευθύνη Μητσοτάκη είναι δραματική. Αποδόμησε την ενεργειακή στρατηγική της χώρας και έφερε την τρομακτική ακρίβεια πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος. Δούλεψε για τα funds και τα καρτέλ της ενέργειας και όχι για τους καταναλωτές.

Φοβάμαι ότι υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο για διόγκωση της ενεργειακής φτώχειας, αλλά και για επιστροφή σε συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης. Με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείεται ο κος Μητσοτάκης να επιλέξει να δραπετεύσει άμεσα. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για εκλογές πολύ σύντομα και ακόμη πιο έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη να βγάλουμε ξανά τη κοινωνία και την οικονομία από μια κρίση που κυβέρνηση της δεξιάς μας κληρονομεί».

Οικονόμου: η χώρα χρειάζεται αρραγή ενότητα

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, ως απάντηση στην τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται πως «Την ώρα που ο όλος ο πλανήτης ανησυχεί για τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με την μεγαλύτερη γεωπολιτική κρίση από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, την ώρα που οι πολίτες αναζητούν σταθερότητα, ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός θα οδηγήσει την χώρα σε εκλογές που μάλιστα είναι πολύ πιθανόν να είναι και διπλές. Είναι, κυριολεκτικά εκτός τόπου και χρόνου. Η Ελλάδα σε αυτή τη δύσκολη ώρα, χρειάζεται αρραγή ενότητα, σταθερότητα και αποφασιστικότητα».

