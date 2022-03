Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ο ΑΝΤ1 στον “δρόμο των προσφύγων” (βίντεο)

Με κάθε μέσο προσπαθούν οι κάτοικοι του Ιρπίν να φύγουν μακριά από την πόλη, που βομβαρδίζεται ανηλεώς από τις ρωσικές δυνάμεις. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες που κατέγραψε ο φακός του ΑΝΤ1.

Του Νικόλα Βαφειάδη, απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία.

Με την ελπίδα ότι θα βρουν ασφαλή διέξοδο από τους βομβαρδισμούς στα σπίτια και στην πόλη τους, πάνω από 3.000 άνθρωποι έφυγαν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα από το Ιρπίν. Στις ψυχές τους έχει φωλιάσει ο φόβος και διστάζουν να πουν ακόμη και το όνομά τους.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 μια γυναίκα πρόσφυγας, έχοντας δίπλα της την ηλικιωμένη μητέρα της, «η μητέρα μου κι εγώ απομακρυνθήκαμε σήμερα από την πόλη του Ιρπίν στην περιφέρεια του Κιέβου. Δίπλα από την πόλη μας γίνονται σκληρές μάχες. Αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι εισβολείς καταστρέφουν την πόλη. Σπίτια αμάχων, σχολεία, νηπιαγωγεία βομβαρδίζονται. Η πόλη διαλύεται μπροστά στα μάτια μας. Τα μαγαζιά είναι κλειστά, ο κόσμος ξέμεινε από τρόφιμα. Δεν υπάρχει νερό, ηλεκτρικό, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο. Σήμερα το πρωί κόπηκε και το φυσικό αέριο. Ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από το πρωί ως το βράδυ. Κρυβόμασταν στα καταφύγια, αλλά τώρα με το κρύο είναι αδύνατον να σταθείς εκεί. Εξαιτίας του κρύου κι εγώ και η μητέρα μου αρρωστήσαμε. Μας είπαν να περιμένουμε τη νίκη. Θα περιμένουμε τη νίκη σε κάποια άλλη τοποθεσία».

Ο «Γολγοθάς» της εξόδου τους ξεκίνησε τα ξημερώματα, όμως δεν έχει ακόμη τελειώσει.

«Προς το παρόν εγώ κι η μητέρα μου πάμε στον σταθμό των τρένων για να ξεκουραστούμε λίγο. Ξυπνήσαμε τα χαράματα. Μας πυροβολούσαν και κρυβόμασταν στα μπαλκόνια. Φτάσαμε στο πέρασμα του ποταμού από τύχη. Μας πήραν ουκρανικά λεωφορεία και μας διέσωσαν. Αλλά τώρα δεν ξέρουμε πού θα πάμε», λέει η γυναίκα.

Αναγκάσθηκαν να στριμώξουν σε μια βαλίτσα ολόκληρη τη ζωή τους. Η μάνα ακούει την αφήγηση της κόρης και δακρύζει καθώς η κόρη της λέει στον ΑΝΤ1 «στην βαλίτσα μου έχω δυο σημειωματάρια. Είναι πολύ σημαντικά για μένα. Το ένα είναι το προσωπικό μου σημειωματάριο και το άλλο της δουλειάς μου. Η εταιρεία μου, το εμπιστεύθηκε σε μένα και είμαι υπεύθυνη για αυτό. Τα υπόλοιπα πράγματα είναι απλά: Λίγο φαγητό για μένα και τη μητέρα μου, τα χαρτιά μου, τα συμβόλαια του διαμερίσματός μου, το πτυχίο μου, τα απαραίτητα, ζεστά ρούχα, μια πετσέτα, είδη καθαριότητας. Αυτά είναι όλα».

Πάνω από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε άλλες χώρες. Τον δρόμο της προσφυγιάς κάνουν πιο δύσκολο οι αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθώς ένας πυκνός χιονιάς κάνει το πέρασμά του από το Κίεβο.

«Τα παιδιά μου είναι πολύ μικρά και δεν μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Όταν βομβαρδίζονται σπίτια αμάχων, τα παιδιά μου φοβούνται πολύ. Προσπαθώ να υποκριθώ ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. «Είναι παιχνίδι», τους λέω. Προσπαθώ να τους αποσπάσω την προσοχή με παιχνίδια. Τους τραγουδάω παιδικά τραγούδια. Δεν μπορώ τώρα να εξηγήσω στο παιδί μου που είναι ενάμιση χρόνου τι είναι πόλεμος», λέει μια άλλη γυναίκα στον ΑΝΤ1.

Πολλοί άνθρωποι από την πόλη Βίσχοροντ, στην περιφέρεια του Κιέβου, άκουγαν τους βομβαρδισμούς στο Ιρπίν, στο προάστιο Μπούτσα και εγκατέλειψαν το σπίτι τους για την δυτική Ουκρανία.

Ένα ζευγάρι προσφύγων εμπιστεύθηκε τον σκύλο του σε μια εθελόντρια. Ο σκύλος κατάλαβε. Στην αρχή γαύγισε. Και μετά δάκρυσε…

Η Τζίνα Στασινοπούλου και η Φωτεινή Νάσου καταγράφουν συγκλονιστικές εικονες και μαρτυρίες από το ατελείωτο καραβάνι των άμαχων προσφύγων κάθε ηλικίας, τόσο στην συνοριακή γραμμή της Ουκρανίας με την Ρουμανία, όσο και στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία.

Ο έτερος απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Ουκρανία, ο Γιώργος Γρηγοριάδης βρίσκεται στην πόλη Λβιλ και καταγράφει πως οι πολίτες προσπαθούν να σταθούν στο πλευρό των στρατιωτών και να βοηθήσουν στην άμυνα της πόλης. Εκεί, ένα εργοστάσιο μπύρας πλέον «παράγει» βόμβες μολότοφ, ενώ το Πανεπιστήμιο έγινε υφαντήριο για πανιά καμουφλάζ.





