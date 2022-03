Αθλητικά

Europa League: Λιόν και Άιντραχτ πήραν “διπλά” για… πρόκριση

Σημαντικές εκτός έδρας νίκες, που τους δίνουν προβάδισμα πρόκρισης κατάφεραν οι Άιντραχτ και Λιόν στα πρώτα παιχνίδια της φάσης των “16” της διοργάνωσης

«Μίλησαν» οι φιλοξενούμενοι και στα δύο πρώτα παιχνίδια της φάσης των «16» του Europa League που διεξήχθησαν την Τετάρτη (9/3), με την Άιντραχτ να επικρατεί της Μπέτις με 2-1 στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» και την Λιόν να περνάει με 1-0 από το «Ντραγκάο» απέναντι στην Πόρτο.

Στη Σεβίλη, η εξαιρετική εφέτος Μπέτις «πλήρωσε» ακριβά όλα τα λάθη που έκανε απέναντι στους «κυνικούς» Γερμανούς.

Ο Κόστιτς με ένα καταπληκτικό πλασέ από τα αριστερά έδωσε προβάδισμα στην Άιντραχτ, με τους Ισπανούς να «αντιδρούν» και να φέρνουν το ματς στα ίσα στο 30' με τρομερό πλασέ του Φεκίρ.

Δύο λεπτά αργότερα όμως, ο Λίντστρομ εκμεταλλεύτηκε το λάθος της ισπανικής άμυνας, γύρισε την μπάλα προς τον αμαρκάριστο Καμάντα κι ο Ιάπωνας δεν αστόχησε κάνοντας το 1-2.

Η Άιντραχτ έχασε και πέναλτι στο 52' με τον Κλαούντιο Μπράβο να νικάει από τα έντεκα μέτρα τον Μπόρε, ενώ στα τελευταία λεπτά ο πολύπειρος γκολκίπερ της Μπέτις έσωσε την ομάδα του σε άλλες δύο περιπτώσεις.

Στην Πορτογαλία, η Λιόν ήταν όσο αποτελεσματική χρειαζόταν για να φύγει με νίκη κόντρα στην Πόρτο.

Ο Πακέτα στο 59' εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Ρούμπεν Σεμέδο και σημείωσε το γκολ που έδωσε ισχυρότατο προβάδισμα στους «λιονέ».

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε γκολ του Μπεμπά ως οφσάιντ.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» στο Europa League:

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λιόν (Γαλλία): 0-1 (59΄ Πακέτα)

Μπέτις (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία): 1-2 (30΄ Φεκίρ - 14΄ Κόστιτς, 32΄ Καμάντα)

Το υπόλοιπο προγραμμα

Σεβίλη (Ισπανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία): 10/03 (19:45)

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία): 10/03 (22:00)

Μπράγκα (Πορτογαλία)-Μονακό (Γαλλία): 10/03 (22:00)

Αταλάντα (Ιταλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία): 10/03 (22:00)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία): 10/03 (22:00)

Λειψία (Γερμανία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία): Η Λειψία προκρίθηκε χωρίς αγώνα, μετά τον αποκλεισμό των ρωσικών εθνικών ομάδων–συλλόγων από FIFA/UEFA, εξαιτίας της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία. μετά τον αποκλεισμό των ρωσικών εθνικών ομάδων–συλλόγων από FIFA/UEFA, εξαιτίας της

Οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 Μαρτίου.

Οι νικητές κερδίζουν μια θέση στην κλήρωση των προημιτελικών της Παρασκευής 18 Μαρτίου, όπου θα διεξαχθεί και η κλήρωση για τους ημιτελικούς.

Ο τελικός θα διεξαχθεί στο στάδιο «Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν» της Σεβίλης στις 18 Μαΐου.

