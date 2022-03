Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Επικοινωνία Μπάιντεν - Ερντογάν

Ποια θέματα βρίσκονται στο επίκεντρο της ατζέντας των δύο πολιτικών ηγετών. Ποια στάση θα κρατήσουν απέναντι στη Ρωσία

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων να παραμένει ανηλεεές.

Από τη μεριά της, η Ρωσία αρνείται ότι θέτει στο στόχαστρο αμάχους στην εισβολή που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία για να αποτρέψει την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει λόγο για «σκηνές Αποκάλυψης».

Στη σκιά του πολέμου, ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Πέμπτης με τον αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών θα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μπάιντεν έχει προγραμματιστεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος, λίγες ώρες μετά την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Νμίτρο Κουλέμπα, στην Αττάλεια με τη μεσολάβηση του τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

