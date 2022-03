Κόσμος

Ουκρανία - Μαριούπολη: η επίθεση στο νοσοκομείο παίδων και η ομηρία των άμαχων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο απολογισμός του βομβαρδισμού. Δραματικές ώρες για εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους που ζουν σε καταφύγια, χωρίς τρόφιμα, ρεύμα και νερό. Οι “παγίδες” στους δρόμους διαφυγής, το Τσερνομπίλ και η Τουρκία.

Δεκαεπτά ενήλικες τραυματίστηκαν από τον ρωσικό βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Παίδων στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε ένας περιφερειακός αξιωματούχος, ο Πάβλο Κιριλένκο.

«Υπάρχουν 17 επιβεβαιωμένοι τραυματίες μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου», είπε στην ουκρανική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχαν παιδιά» μεταξύ των τραυματιών και «κανένας θάνατος», σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε νωρίτερα τη Ρωσία ότι εξαπέλυσε μια αεροπορική επιδρομή που προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μαιευτήριο - νοσοκομείο παίδων στην Μαριούπολη.

Μεταξύ άλλων, «παιδιά βρίσκονται «κάτω από τα συντρίμμια», είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τα θύματα.

Νωρίτερα οι δημοτικές αρχές ανέφεραν ότι το νοσοκομείο καταστράφηκε από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής έριξαν πολλές βόμβες στο νοσοκομείο παίδων. Η καταστροφή είναι κολοσσιαία», ανέφεραν.

Το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο διακρίνεται ένα κτίριο που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. «Σήμερα, η Ρωσία βομβάρδισε ένα νοσοκομείο Παίδων και ένα Μαιευτήριο στη Μαριούπολη», ήταν το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση. Το βίντεο έδειχνε τρύπες σε παράθυρα σε ένα τριώροφο κτίριο του νοσοκομείου, που φαινόταν ότι έχει υποστεί σοβαρές ζημιές και τεράστιους σωρούς ερειπίων.

Τζόνσον: «ανήθικη» η επίθεση στο νοσοκομείο Παίδων

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον χαρακτήρισε σήμερα «ανήθικη» τη βομβιστική επίθεση σε νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που άφησε 17 τραυματίες από το προσωπικό του νοσοκομείου, σύμφωνα με περιφερειακό αξιωματούχο.

«Υπάρχουν λίγα πράγματα πιο ανήθικα από το να στοχεύεις ευάλωτους και ανυπεράσπιστους», είπε ο Μπόρις Τζόνσον, κοινοποιώντας μέσω Twitter ένα άρθρο σχετικά με τη ρωσική επίθεση εναντίον του συγκεκριμένου νοσοκομείου.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο μελετά πώς να υποστηρίξει περισσότερο την Ουκρανία για να αμυνθεί από αεροπορικές επιδρομές και θα απαιτήσουμε από τον Πούτιν να λογοδοτήσει για τα τρομερά εγκλήματά του», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε σήμερα ότι σκόπευε να συνεχίσει την παράδοση αντιαρματικών πυραύλων στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ως μέρος της αμυντικής υποστήριξης της χώρας. Περίπου 3.615 NLAW (φορητοί αντιαρματικοί πύραυλοι) έχουν παραδοθεί «μέχρι σήμερα» και το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραδώσει περισσότερους, είπε, προσθέτοντας ότι σχεδιάστηκε επίσης μια «μικρή αποστολή» αντιαρματικών πυραύλων Javelin.

ΟΗΕ: Καμία υγειονομική μονάδα «δεν πρέπει να είναι στόχος»

Καμία υγειονομική μονάδα στην Ουκρανία «δεν πρέπει να αποτελεί ποτέ στόχο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουρατζίς, αντιδρώντας στις αναφορές για την καταστροφή του Νοσοκομείου Παίδων στην Μαριούπολη που προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 17 ενηλίκων, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησαν και συνεχίζουν να ζητούν «να τερματιστούν άμεσα οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγείας, νοσοκομεία, εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, ασθενοφόρα», είπε.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό αξιωματούχο Πάβλο Κιριλένκο, το Νοσοκομείο Παίδων της Μαριούπολης, καταστράφηκε σήμερα από ρωσικούς βομβαρδισμούς.

«Υπάρχουν 17 επιβεβαιωμένοι τραυματίες μεταξύ του προσωπικού του νοσοκομείου», είπε ο αξιωματούχος στην ουκρανική τηλεόραση, προσθέτοντας ότι «δεν υπήρχε παιδί» μεταξύ των τραυματιών και «κανένας θάνατος», σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς.

Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις ανασυντάσσονται κοντά στο Χάρκοβο

Οι ρωσικές δυνάμεις εμφανίσθηκαν να ανασυντάσσονται κοντά στην ανατολική πόλη Χάρκιβ (Χάρκοβο), δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της πόλης Ίχορ Τέρεχοφ, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πολύ τεταμένη. Μιλώντας σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση, ο Τέρεχοφ είπε ότι οι βομβαρδισμοί της πόλης είναι σε εξέλιξη.

Μαριούπολη: Εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν σήμερα το πρωί κατέγραψαν εκτεταμένες ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές μέσα και γύρω από την πολιορκημένη Μαριούπολη, σύμφωνα με την αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar Technologies.

Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέγραψε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια, πολυκατοικίες, παντοπωλεία και εμπορικά κέντρα. Οι εικόνες συλλέχθηκαν πριν από τον αναφερόμενο βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Παίδων στην πόλη, τόνισε η Maxar.

67 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής

Ο Ουκρανός ανώτατος αξιωματούχος Ολεκσέι Ντανίλοφ δήλωσε σήμερα πως 67 παιδιά έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου και κάλεσε τους συμμάχους του Κιέβου να επιβάλλουν ζώνη απαγόρευσης πτήσεων στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως συζήτησε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να ασκηθεί πίεση στην Ρωσία για την ασφάλεια των αμάχων και την αύξηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ουκρανία: Τουλάχιστον 1.170 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην πολιορκημένη Μαριούπολη

Τουλάχιστον 1.170 άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην πολιορκημένη ουκρανική πόλη από ρωσικές δυνάμεις, τη Μαριούπολη, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ανακοίνωσε σήμερα μια ουκρανική υπηρεσία πληροφοριών, επικαλούμενη στοιχεία του αντιδημάρχου της Μαριούπολης.

«Τουλάχιστον 1.170 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 θάφτηκαν σε ομαδικό τάφο σήμερα», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Σέρχι Ορλόφ προσθέτοντας πως «άνθρωποι είναι χωρίς νερό, θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα, αέριο, οι κάτοικοι λιώνουν το χιόνι για να πιούν νερό».

Η Ουκρανία κατήγγειλε νωρίτερα σήμερα τη Ρωσία ότι παραβίασε την εκεχειρία για να αποτρέψει την απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων που έχουν παγιδευτεί στη Μαριούπολη, όπου ο Ερυθρός Σταυρός έχει κάνει λόγο για «σκηνές Αποκάλυψης».

Η Μόσχα είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός για να επιτρέψει στους αμάχους να φύγουν από τις πολιορκημένες πόλεις, αλλά οι προσπάθειες εκκένωσης στη Μαριούπολη φάνηκε να απέτυχαν ξανά, όπως και πολλές προηγούμενες προσπάθειες από το Σάββατο.

40.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μέσα σε μία μέρα, αλλά…

Η Ουκρανία απομάκρυνε σήμερα περισσότερους από 40.000 ανθρώπους σε μια μέρα, αλλά πασχίζει να απομακρύνει αμάχους από εμπόλεμες ζώνες γύρω από τις πόλεις Κίεβο, Χάρκοβο και Μαριούπολη, δήλωσε ένας από τους διαπραγματευτές στις συνομιλίες για τη Ρωσία, ο Ντέιβιντ Αραχαμία.

«Πάνω από 40.000 γυναίκες και παιδιά απομακρύνθηκαν από όλη την Ουκρανία σε μια μέρα. Προσπαθήσαμε να απομακρύνουμε 100.000, αλλά δεν τα καταφέρουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ουκρανία: Ο ΥΠΕΞ κατηγορεί τη Ρωσία ότι κρατά 400.000 πολίτες "ομήρους" στη Μαριούπολη

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα κατηγόρησε σήμερα τη Ρωσία ότι κρατεί ομήρους 400.000 κατοίκους της Μαριούπολης βομβαρδίζοντας την πόλη-λιμάνι στη νότια Ουκρανία παρά τις προσπάθειες να δημιουργηθεί ένας ασφαλής διάδρομος για την απομάκρυνση των αμάχων.

"Περίπου 3.000 νεογέννητα στερούνται φαρμάκων και τροφίμων", έγραψε στο Twitter. "Η Ρωσία εξακολουθεί να κρατά ομήρους πάνω από 400.000 ανθρώπους στη Μαριούπολη, εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την εκκένωση. Οι βομβαρδισμοί αδιακρίτως συνεχίζονται."

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι στοχοθετεί αμάχους σε αυτό που αποκαλεί "ειδική επιχείρηση" στην Ουκρανία.

Ο Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ακόμη πως δεν έχει πολλές προσδοκίες για τις συνομιλίες με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε πως θα παρακαθίσει στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν αύριο, Πέμπτη, στην Τουρκία και κάλεσε τον Λαβρόφ να τις προσεγγίσει με "καλή πίστη, όχι από μια προπαγανδιστική προοπτική".

"Αλλά θα πω ειλικρινά πως οι προσδοκίες μου για τις συνομιλίες είναι χαμηλές", ανέφερε ο Κουλέμπα σε δήλωση μέσω βίντεο.

"Ενδιαφερόμαστε για μία κατάπαυση του πυρός, να απελευθερώσουμε τα εδάφη μας και το τρίτο σημείο είναι να επιλύσουμε όλα τα ανθρωπιστικά θέματα".

Η Τουρκία στο «επίκεντρο»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε στην Αττάλεια για να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα, μεταδίδουν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο Reuters.

Εν τω μεταξύ, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα της Πέμπτης με τον Αμερικανό ομόλογό του Τζο Μπάιντεν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ηγετών θα είναι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν-Μπάιντεν έχει προγραμματιστεί στις 17:30 ώρα Ελλάδος, λίγες ώρες μετά την κρίσιμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας, Σεργκέι Λαβρόφ και Νμίτρο Κουλέμπα, στην Αττάλεια με τη μεσολάβηση του τούρκου ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Η Μόσχα κατηγορεί τον ουκρανικό στρατό για το Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας κατηγόρησε τον ουκρανικό στρατό ότι έπληξε τις γραμμές ηλεκτροδότησης και έναν υποσταθμό που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια τον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη προβοκάτσια», μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το Interfax.

Νωρίτερα σήμερα η Ουκρανία προειδοποίησε για τον κίνδυνο διαρροής ραδιενέργειας μετά τη διακοπή της ηλεκτροδότησης του σταθμού στη διάρκεια εχθροπραξιών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων.

Οι εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης του πυρηνικού σταθμού, ο οποίος έχει καταληφθεί από ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις, δεν είναι δυνατές λόγω των εχθροπραξιών. Ο σταθμός του Τσερνόμπιλ βρίσκεται σε ζώνη αποκλεισμού και περιλαμβάνει ανενεργούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και εγκαταστάσεις ραδιενεργών αποβλήτων.

Ρωσικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει 974 ουκρανικά άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταστρέψει 974 ουκρανικά άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα από την έναρξη αυτής της εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου, εισβολή που η Ρωσία αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σήμερα. Την είδηση μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Χθες Τρίτη η Μόσχα είχε αναφέρει ότι κατέστρεψε 897 ουκρανικά άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Επικαλούμενο το TASS, το υπουργείο είπε ότι ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν επίσης 97 drones.

ΕΕ: ψευδείς οι αναφορές για εργαστήρια βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε σήμερα πως αμφισβητεί την αξιοπιστία των ρωσικών κυβερνητικών ισχυρισμών ότι ανακάλυψαν την ύπαρξη ενός στρατιωτικού βιολογικού προγράμματος στην Ουκρανία, λέγοντας πως η Μόσχα έχει ιστορικό διάδοσης παραπληροφόρησης για βιολογικά όπλα.

«Η αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται από το Κρεμλίνο είναι γενικά πολύ αμφίβολη και χαμηλή. Η ρωσική παραπληροφόρηση έχει ένα ιστορικό προώθησης χειριστικών αφηγήσεων για βιολογικά όπλα και υποτιθέμενα “μυστικά εργαστήρια”. H ΕΕ δεν γνωρίζει για οποιαδήποτε ουκρανικά εργαστήρια που δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία: ο ΑΝΤ1 στον “δρόμο των προσφύγων” (βίντεο)



Κορονοϊός: δεκάδες θάνατοι και 23335 κρούσματα την Τετάρτη

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κλειστά σχολεία στην Αττική την Πέμπτη