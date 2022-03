Life

Αποφυλακίστηκε ο Μένιος Φουρθιώτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις φυλακές Ναυπλίου αποφυλακίστηκε ο Μένιος Φουρθιώτης.





Το απόγευμα της Τετάρτης (09/03) αποφυλακίστηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Ναυπλίου ο Μένιος Φουρθιώτης, ο οποίος είχε προφυλακιστεί καθώς παραβίασε τους όρους που του είχαν επιβληθεί κατά την αποφυλάκιση του.

Εμφανώς καταβεβλημένος και με την βοήθεια μπαστουνιού ο Μένιος Φουρθιώτης πέρασε την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Ναυπλίου στις 18:30 το απόγευμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα.

Σημειώνεται ότι ο Μένιος Φουρθιώτης συνελήφθη στις 16 Φεβρουαρίου ύστερα από μόλις πέντε μήνες ελευθερίας, καθώς παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση για να βγει από τη φυλακή, ενώ ήταν προσωρινά κρατούμενος.

πηγή: argolida24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ουκρανία - Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Δωρεά “μαμούθ” στις Ένοπλες Δυνάμεις

Βενζίνη - Ασμάτογλου: Στα 2,5 ευρώ το λίτρο μέχρι το τέλος της εβδομάδας (βίντεο)

Άλιμος: Θρίλερ με πτώμα που επέπλεε στη θάλασσα