Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ με σούπερ ανατροπή και Μάντσεστερ Σίτι στους “8”

Αγώνας θρίλερ ανάμεσα στην "βασίλισσα" και στην ομάδα του Μέσι για την πρόκριση. Χαλαρά πήραν το εισιτήριο οι "πολίτες"¨.

Η πολύ πιο «βαριά» φανέλα, τα 13 Πρωταθλητριών/Champions League της Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και η κλάση του σπουδαίου Καρίμ Μπενζεμά «μίλησαν» την κατάλληλη στιγμή.

Εκεί που έδειχναν όλα... χαμένα για τη «βασίλισσα», μετά το υπέροχο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ απ' το 39ο λεπτό, το πνεύμα νικητή του Μπενζεμά έσπρωξε τους «μερένχες» σε μία απίστευτη ανατροπή μέσα σε 18 λεπτά και με χατ-τρικ οδήγησε τη Ρεάλ στο 3-1 και στην πρόκρισή της στους «8» του Champions League.

Ο πολύπειρος Γάλλος φορ, υποχρέωσε τον Ντοναρούμα σε ένα μεγάλο σφάλμα στο 61', με την μπάλα να φτάνει στον Βινίσιους, ο οποίος τη «σέρβιρε» εκ νέου στον Μπενζεμά, που ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 76' από νέο λάθος της Παρί ψηλά, η μπάλα κατέληξε στον Μόντριτς που την πέρασε από το... μάτι της βελόνας προς τον Μπενζεμά που έδωσε προβάδισμα στη Ρεάλ (το σουτ του κόντραρε και στον Μαρκίνιος κι άλλαξε πορεία, ξεγελώντας τον Ντοναρούμα).

Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των Μαδριλένων, ακόμη ένα τεράστιο λάθος του Μαρκίνιος έστρωσε την μπάλα προς τον «μίστερ γκολ» της «βασίλισσας», ο οποίος σούταρε με τη μία κι έκανε το 3-1 στο 78', χαρίζοντας τη μεγάλη πρόκριση στους «μερένχες» και φτάνοντας τα 30 γκολ σε 33 αγώνες μέσα στη σεζόν.

Την ίδια ώρα στο "Etihad Stadium" η Μάντσεστερ Σίτι με πάρα πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, έμεινε στο 0-0 με την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας και προκρίθηκε... σβηστά στους «8» πατώντας πάνω στο 5-0 που είχε διασφαλίσει απ' τον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο "Joao Alvalade".

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε φανέλα βασικού στον στον 19χρονο δεξιό μπακ Σι Τζέι Έγκαν-Ρίλεϊ ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στο Champions League, ενώ στο 73' έδωσε την ευκαιρία στον 36χρονο γκολκίπερ Σκοτ Κάρλσον να παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά από 16 χρόνια και 338 μέρες!

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και οι ομάδες που προκρίθηκαν στους προημιτελικούς μετά τις ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League:

Μπάγερν (Γερμανία)-Σάλτσμπουργκ (Αυστρία): 7-1 (12΄πεν, 21΄πεν, 23΄ Λεβαντόφσκι, 31΄ Γκνάμπρι, 54΄,83΄ Μίλερ, Σανέ 86΄ - 70΄ Κγιάεργκααρντ) [ Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μπάγερν με συνολικό σκορ 8-2]

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ίντερ (Ιταλία): 0-1 (62΄ Μαρτίνες) [ Α΄ αγ. 2-0: Προκρίθηκε η Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 2-1]

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία): 0-0 [ Α΄ αγ. 5-0: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 5-0]

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία): 3-1 (61΄, 76΄, 78΄ Μπενζεμά - 39΄ Μπαπέ) [ Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Ρεάλ Μαδρίτης με συνολικό σκορ 3-2]

Το υπόλοιπο πρόγραμμα

Άγιαξ (Ολλανδία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 15/03 [ Α΄ αγ. 2-2]

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μ. (Ισπανία) 15/03 [ Α΄ αγ. 1-1]

Λιλ (Γαλλία)-Τσέλσι (Αγγλία) 16/03 [ Α΄ αγ. 0-2]

Γιουβέντους (Ιταλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 16/03 [ Α΄ αγ. 1-1]