Life

“VICE Specials”: οι “παρεξηγημένοι” μαθητές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ΑΝΤ1 προβάλλει την έρευνα του ελληνικού γραφείο του VICE, για το μεγάλο ζήτημα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών.

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου, στη 01:30, το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Οι “Παρεξηγημένοι” Μαθητές».

Το VICE έρευνα το μεγάλο ζήτημα των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών που προκύπτουν από τη δυσλεξία και τη Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), οι οποίες περιγράφονται με τον όρο «ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Η Ελίζα Μπενβενίστε συναντά οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες, τα οποία περιγράφουν τι έζησαν και τι αντιμετωπίζουν μέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναζητώντας τους λόγους που δυσκολεύονται ιδιαιτέρως αυτοί οι μαθητές στο σχολείο, το τι τους παρέχει το ελληνικό κράτος και τι ακόμη πρέπει να γίνει.

Η κάμερα του VICE καταγράφει πώς γίνεται το μάθημα σε ένα τμήμα ένταξης δημόσιου σχολείου και επισκέπτεται ένα ΚΕΔΑΣΥ -δημόσια κέντρα όπου γίνονται οι μαθησιακές αξιολογήσεις. Με ποιον τρόπο πρέπει να χειρίζονται οι οικογένειες και τα σχολεία ένα παιδί με δυσλεξία ή/και ΔΕΠΥ; Έχει βελτιωθεί ο χρόνος αναμονής για ραντεβού, ο οποίος παλιότερα έφτανε ακόμη και τα δύο χρόνια, λόγω της μεγάλης ζήτησης και των ελλιπών υποδομών;

Επίσης, η εκπομπή επισκέπτεται τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για να θέσει τα ερωτήματα που προκύπτουν από γονείς και εκπαιδευτικούς που έρχονται σε καθημερινή επαφή με το θέμα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Ειδικοί μιλούν για τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους αντιμετώπισης, ανάλογα με την περίπτωση, και για το ποια περιστατικά πρέπει να αντιμετωπίζονται με φαρμακευτική αγωγή.

Τέλος, το VICE SPECIALS παρουσιάζει πώς γίνεται η πιστοποιημένη μέθοδος της νευροανάδρασης που συστήνεται σε παιδιά που έχουν ΔΕΠΥ και παρακολουθεί ένα μάθημα αγγλικών, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά με δυσλεξία και διάσπαση προσοχής με μία μέθοδο που έχει ήδη υιοθετηθεί από χώρες του εξωτερικού.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 10 Mαρτίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Παρουσίαση - Παραγωγή: Ελίζα Μπενβενίστε

Οπερατέρ: Αλέξανδρος Παπαθανασόπουλος, Γιώργος Μαργάρης

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος, Κώστας Ντόκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ "VICE Specials", πατώντας εδώ

Ειδήσεις σήμερα:

Πακιστάν: Πατέρας σκότωσε νεογέννητο γιατί δεν ήταν... αγόρι!

Κορονοϊός - Επιχειρήσεις: έκτακτη επιχορήγηση έως 400000 ευρώ

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: αλυσίδες, κλειστοί δρόμοι και αλλαγές σε δρομολόγια