“Special Report”: η ενεργειακή κρίση και η... Βουλή του Αφγανιστάν στην Αθήνα (εικόνες)

Δύο “δυνατές”, άκρως ενδιαφέρουσες έρευνες παρουσιάζει η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Το «SPECIAL REPORT» με τους Τάσο Τέλλογλου, Αντώνη Φουρλή, Μαρία Σαράφογλου και Γιάννη Παπαδόπουλο παρουσιάζει δύο έρευνες που θα συζητηθούν, αυτήν την Παρασκευή, 11 Μαρτίου, στις 23:30, στον ΑΝΤ1.

Ενεργειακή κρίση

Οι διεθνείς συγκυρίες και εσχάτως ο πόλεμος στην Ουκρανία έχουν φέρει τις τιμές ενέργειας, σε όλη την Ευρώπη, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα πληρώνει την ακριβότερη ενέργεια από όλες τις χώρες της Γηραιάς Ηπείρου, κατά τον τελευταίο χρόνο, στη χονδρεμπορική αγορά. Ο Τάσος Τέλλογλου ερευνά τα αίτια αυτής της πρωτιάς για τη χώρα μας, αλλά και τα δυσμενή αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και τον πρωτογενή τομέα.

Η κάμερα του «Special Report» μπαίνει στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, αλλά και στο υπουργείο Ενέργειας, όπου ο υπουργός Κώστας Σκρέκας δίνει απαντήσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης μπροστά στη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση των καιρών μας. Συναντά, επίσης, τον πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διερευνά καταγγελίες για χειραγώγηση της αγοράς, που συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής τιμής ρεύματος που πληρώνουμε και με απόφασή της έχει ζητήσει την επιστροφή χρημάτων προς τους καταναλωτές.

Για τις εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη μιλούν ειδικοί του κλάδου της ενέργειας, που επιχειρούν να απαντήσουν και στα κρίσιμα ερωτήματα: Γιατί περνά το σύνολο της ενέργειας μέσα από το χρηματιστήριο στη χώρα μας; Και μπορεί η Ευρώπη να ζήσει χωρίς το Ρωσικό αέριο τη στιγμή που οι αποθήκες της είναι σχεδόν άδειες;

Αντιπολίτευση στους Ταλιμπάν από την Αθήνα

Η επάνοδος των Ταλιμπάν στην εξουσία του Αφγανιστάν τον περασμένο Αύγουστο έθεσε άμεσα σε κίνδυνο τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων που είχαν ιστορικά αντιταχθεί στο κίνημά τους.

Η μεγάλη έξοδος, που ακολούθησε την πτώση της Καμπούλ, μετέτρεψε μέσα σε μια νύχτα σε πρόσφυγες τις γυναίκες που είχαν καταφέρει με τον προσωπικό τους αγώνα να ανέλθουν στα υψηλότερα αξιώματα.

Ανάμεσά τους και οι 28 γυναίκες βουλευτές που βρήκαν προσωρινό καταφύγιο στην Ελλάδα, αλλά αποφάσισαν να μην μείνουν άπραγες και να κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν, ακόμα και από απόσταση, τον αφγανικό λαό, ιδρύοντας το «Αφγανικό Κοινοβουλευτικό Δίκτυο».

Η Μαρία Σαράφογλου παρακολούθησε από κοντά τις συνεδριάσεις αυτής της εναλλακτικής Βουλής των γυναικών στο κέντρο της Αθήνας που επιχειρεί να αποτελέσει έναν διεθνή πόλο για τη συγκέντρωση βοήθειας για τους Αφγανούς και την ενημέρωση για τα δεινά που περνούν σήμερα.

Οι Αφγανές βουλευτές που βιώνουν, πλέον, μια πολύ διαφορετική καθημερινότητα στην Ελλάδα, μιλούν αποκλειστικά στο «Special Report» για το πρωτοποριακό αυτό πολιτικό εγχείρημα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η φωνή τους δεν θα σωπάσει.

Αφηγούνται, ακόμη, στην κάμερα της εκπομπής τις δύσκολες στιγμές που πέρασαν όταν η αφγανική πρωτεύουσα πέρασε στα χέρια των Ταλιμπάν, και το επικίνδυνο ταξίδι τους προς την ελευθερία, στο οποίο βρήκαν συνοδοιπόρο την ελληνική κυβέρνηση και μη κυβερνητικές οργανώσεις.

