Πόλεμος στην Ουκρανία: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές

Το γενικό επιτελείου του στρατού της Ουκρανίας, υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του επιβραδύνουν και ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση.

Τοπικοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα για ρωσικούς βομβαρδισμούς σε αρκετές ουκρανικές πόλεις.

Ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, ο περιφερειάρχης στην περιοχή όπου βρίσκεται η πόλη Σούμι (βορειοανατολικά), έκανε λόγο για ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Βομβαρδίστηκαν επίσης κατοικημένες περιοχές στην πόλη Οχτίρκα, νοτιότερα, σύμφωνα με τον ίδιο. Υπάρχουν αναφορές πως χτυπήθηκε τμήμα του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου εκεί.

Ο δήμαρχος της Μικολάιφ, ο Ολεξάντρ Σιενκέβιτς, ανέφερε μέσω Facebook πως του αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις πολλών ρουκετών στον βορρά. «Είτε δοκιμάζουν πόσο ισχυρά είναι τα φυλάκιά μας ή ετοιμάζονται για έφοδο», εκτίμησε ο αιρετός, αναφερόμενος στις ρωσικές δυνάμεις.

Εξάλλου το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διαβεβαίωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του επιβραδύνουν και ανακόπτουν τη ρωσική επίθεση. Όπως αναφέρει ανακοίνωσή του, οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν μεγάλες απώλειες και φέρνουν εφεδρείες.

Ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται για να περικυκλώσουν το Κίεβο και ενισχύουν τις θέσεις τους στη Μικολάιφ, ενώ επιθέσεις αναφέρονται στη Χαρκίβ, στην Ιζιούμ, τη Σούμι και την Οχτίρκα, πάντα κατά το επιτελείο.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

