Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο

Βασικό θέμα συζήτησης και το σχέδιο 6 σημείων του Μητσοτάκη για να μπει «φρένο» στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις στην Ουκρανία και πώς μπορεί η Ε.Ε. να στηρίξει περαιτέρω την Ουκρανία ανθρωπιστικά, οικονομικά και πολιτικά - συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης του αιτήματός της για ένταξη στην Ε.Ε. - η μείωση της εξάρτησης από τις ενεργειακές πηγές της Ρωσίας, η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ε.Ε., καθώς και η ενίσχυση των οικονομικών θεμελίων της Ε.Ε είναι σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι βασικές ενότητες του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ξεκινά το απόγευμα στις Βερσαλλίες. Τα ίδια πρόσωπα τονίζουν ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν, επίσης, την περαιτέρω στήριξη της Ουκρανίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ήδη ζητήσει μέσω του σχεδίου «έξι σημείων» και της σχετικής επιστολής του προς την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέμβαση ώστε να μπει «φρένο» στην αύξηση των τιμών του φυσικού αερίου για να αποσυνδεθεί η γεωπολιτική από την ενεργειακή κρίση, όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές. Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης πέτυχε να ενταχθεί στα συμπεράσματα του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πρόβλεψη για δέσμη μέτρων, που θα απορροφήσει τις διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιπλέον αναμένεται και πάλι να υπογραμμίσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα πανευρωπαϊκό, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναφορικά με τη συζήτηση περί περαιτέρω ανάπτυξης και επένδυσης στις αμυντικές δυνατότητες της Ε.Ε., η Αθήνα έχει πάρει ξεκάθαρη θέση για την ανάγκη ενίσχυσης του ευρωπαϊκού πυλώνα ασφάλειας, που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν, δε, πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει θέσει επανειλημμένα το ζήτημα της εξαίρεσης των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς κανόνες, συζήτηση που γίνεται ξανά επίκαιρη, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει επαναφέρει ως προτεραιότητα το θέμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας και την ανάγκη αμυντικής ενίσχυσης σειράς κρατών-μελών.

Στα της Ουκρανίας, η ελληνική πλευρά πρόκειται σύμφωνα με πηγές του Μεγάρου Μαξίμου να επαναλάβει την στήριξή της, κάτι, που αποδείχθηκε έμπρακτα με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και αμυντικού υλικού. Αναφορικά δε με το ουκρανικό αίτημα ένταξης στην Ε.Ε., η Αθήνα συμφωνεί στην ανάγκη να εκπεμφθεί ισχυρό πολιτικό μήνυμα στήριξης της ενταξιακής προοπτικής της Ουκρανίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλεφθεί πως η ενταξιακή προοπτική είναι μια διαδικασία, η αξιοπιστία της οποίας δεν πρέπει να υπονομευθεί.

