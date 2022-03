Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ανοίγουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν την πόλη Σούμι, τις τελευταίες 48 ώρες.

Οι ουκρανικές αρχές σχεδιάζουν να ανοίξουν τρεις ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην περιοχή της πόλης Σούμι (βορειοανατολικά), ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρο Ζιβίτσκι.

Οι διάδρομοι αυτοί θα επιτρέψουν άμαχοι να φύγουν προς την πόλη Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, περίπου 170 χιλιόμετρα νότια, διευκρίνισε ο κ. Ζιβίτσκι μέσω Telegram. Υπενθύμισε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 09:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, σχεδόν 50.000 κάτοικοι έφυγαν από τη Σούμι προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη.

