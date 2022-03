Κοινωνία

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μαφιόζικη ενέδρα τα ξημερώματα απέναντι από τον Φλοίσβο.

Άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν, τα ξημερώματα, στο Παλαιό Φάληρο, 63χρονο επιχειρηματία, ο οποίος διακομίστηκε στον «Ερυθρό Σταυρό».

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από πηγές της ΕΛΑΣ, το θύμα βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με άλλα δύο συγγενικά του πρόσωπα, στη συμβολή των οδών Κρόνου και Αφροδίτης και λίγο πριν από τις 04:00 δέχθηκε πυρά από άγνωστους που επέβαιναν σε όχημα.

Αμέσως μετά οι δράστες ανέπτυξαν ταχύτητα και εξαφανίστηκαν.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή (εικόνες)

Πόλεμος στην Ουκρανία: Αδιάκοποι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο