“The 2Night Show” - Theo Alexander: Η συμμετοχή σε ρωσική υπερπαραγωγή εν μέσω πολέμου (βίντεο)

Ο διάσημος ηθοποιός περιέγραψε την προσωπική του Οδύσσεια στο εξωτερικό και τη λαμπρή πορεία που κατάφερε να διαγράψει επαγγελματικά, παίζοντας σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές.

«Άρωμα» από Χόλυγουντ έφερε ο Theo Alexander (Θοδωρής Ζουμπουλίδης), στο The 2Night Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Επίσης, μίλησε για το μαγικό ταξίδι από τον πρώτο του ρόλο, σε παράσταση της κατασκήνωσης, τις σπουδές του στην Αμερική μέχρι και το casting για τη δημοφιλή σειρά «True Blood».

Με ποια ατάκα κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις του σκηνοθέτη και τον πολυπόθητο ρόλο; Για ποιο λόγο επέστρεψε, μόνιμα, στην Ελλάδα; Πώς κατάφερε να πάρει 56 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου στη σειρά «42°C»;

Γιατί θεωρεί πως ο Θεός έδωσε την «άδεια» να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της απαγορευμένης ταινίας «Μετέωρα»;

Τέλος, πέρασε το δικό του κοινωνικό μήνυμα, μιλώντας για τη νέα υπερπαραγωγή στην οποία πρωταγωνιστεί.

«Εδώ και 4 χρόνια έχω γυρίσει στην Ελλάδα. Τελείωσε η “οδύσσειά” μου. Ήμουν εκτός 19 χρόνια και στόχος μου ήταν να γυρίσω εδώ και να δημιουργήσω στον τόπο μου», δήλωσε και συνέχισε: «Έφυγα 18 χρονών για να σπουδάσω στη Βοστώνη. Είμαι ο πρόεδρος, ο πωλητής, ο marketing director. Όταν ήμουν 5 χρονών στη κατασκήνωση, χοντρό παιδάκι, είδα κάτι παιδιάκια να παίζουν θέατρο και μαγεύτηκα. Εκεί πήρα τον πρώτο μου ρόλο, πήρα μια καρμπονάρα και την πήγα σε ένα τραπέζι».

«Γύρισα στην Ελλάδα, άργησα στη δουλειά, στην οικογενειακή μας επιχείρηση. Ξύπνησα πήγα στον πατέρα μου και του είπα θα γίνω ηθοποιός και όχι εδώ, στην Αμερική. Αν δεν τα καταφέρω εκεί δεν θα γίνω ηθοποιός και μπορεί να μη γυρίσω ποτέ. Προετοιμάστηκα, με βοήθησε ο Τάσος Νούσιας που τον γνώρισα από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο. Με γνώρισαν στον Τάσο Μπαντή που μου έκανε ιδιαίτερα», εξήγησε.

Για το True Blood: «Έπαιξα στην τρίτη σεζόν. Δεν ήθελαν Έλληνα, ήταν γραμμένος για Άγγλο ο ρόλος. Πήγα ντυμένος για τον ρόλο και πάω να μπω. Ήταν 15 άτομα μέσα και με το που μπαίνω μέσα, λέει η casting director, ο Theo είναι Ιταλός και της απαντάω ότι είμαι χειρότερος, είμαι Έλληνας. Έτσι πήρα τον ρόλο».

Η απόφαση να επιστρέψει: «Προτάσεις έχω ακόμα και τώρα από την Αμερική. Υπάρχει πληθώρα ζήτησης, εγώ όμως έχω πάρει μια απόφαση, να πηγαίνω τον ανηψιό μου για μπάλα το Σάββατο, παρά να είμαι σε ένα σόου στην Αμερική».

Στους «42 βαθμούς», πήρε πάνω από 50 κιλά. «Αυτό έγινε με πολλές πίτσες, καρμπονάρες και παγωτό», απάντησε και συνέχισε: «Τα πήρα μέσα σε 4 μήνες και δεν μου το είπε κανένας, ήξερα ότι ταιριάζουν στον ρόλο και πήγα έτσι στην οντισιόν. Αυτή η δικτατορία των αδυνάτων μπορεί να σταματήσει; Πήγαινε σε ένα μουσείο και φέρε μου έναν πίνακα κι ένα γλυπτό με αδύνατη γυναίκα. Έχασα τα κιλά σε 9 μήνες, με τοστ, μπριζόλα και τοστ. Είχα ένα τιμ από πίσω μου, στον πρώτο γιατρό που πας είναι ο ορμονολόγος. Αν δεν δουλεύουν αυτές, πώς θα χάσεις. Ο δεύτερος είναι ο ψυχολόγος. Πρέπει να δουμε τι μας οδήγησε εκεί. Έγω ξέφευγα σε κάτι που με στεναχωρούσε και έτρωγα. “Όταν φύγουν οι φόβοι, θα φύγουν και τα κιλά”, έλεγε ένας σοφός».

«Η ταινία “Μετέωρα” έχει απαγορευτεί στην Ελλάδα. Έγινε παράνομα, δεν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι για τα γυρίσματα. Όλοι με ρωτούσαν που είναι αυτό το μέρος, ήταν τεράστια διαφήμιση στην Ελλάδα. Πήραμε τις πέτρες ουσιαστικά, όχι τα μοναστήρια. Δεν ζητήσαμε ποτέ άδεια. Μίλησα με έναν πατέρα της εκκλησίας εκεί και τον ρώτησα αν είναι αμαρτία αυτό που κάνουμε και μου απάντησε, “αν είναι αμαρτία δεν θα το αφήσει ο Θεός να γυριστεί”», εξήγησε. «Είναι κρίμα. Είναι η ερωτική ιστορία ενός μοναχού και μιας μοναχής, αλλά η αγάπη δεν είναι η βάση της χριστιανικής θρησκείας;».





