Κορονοϊός – Deltacron: Ανησυχία για κρούσματα στη Γαλλία

Τα κρούσματα συνδυάζουν γονίδια από τις παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον.

Τρία κρούσματα από υβριδικά στελέχη του κορονοϊού που συνδυάζουν γονίδια από τις παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον, γι' αυτό λέγονται Deltacron, εντοπίστηκαν στη Γαλλία, σύμφωνα με Γάλλους επιστήμονες. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν βρεθεί τουλάχιστον 17 ασθενείς σε Ευρώπη και ΗΠΑ, που έχουν μολυνθεί από Deltacron.

Η πρώτη φορά που είχε γίνει ανακοίνωση περί ύπαρξης της Deltacron ήταν από Κύπριο επιστήμονα. Στη συνέχεια έτεινε να επικρατήσει η γνώμη στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι ποτέ δεν υπήρξε τέτοια παραλλαγή, αλλά ότι επρόκειτο περί λάθους. Τώρα όμως νέα στοιχεία φαίνεται να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη της.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Φιλίπ Κολσόν του ιατρικού Ινστιτούτου IHU Mediterranee Infection της Μασσαλίας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv, ανακοίνωσαν ότι βρήκαν τρεις ασθενείς στη νότια Γαλλία που έχουν μολυνθεί από μια παραλλαγή του κορονοϊού που συνδυάζει την πρωτεΐνη ακίδα της Όμικρον (υποπαραλλαγής ΒΑ.1) με το "σώμα" της Δέλτα.

Άλλα δύο παρόμοια περιστατικά τύπου Deltacron εντοπίστηκαν στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την εταιρεία γενετικών ερευνών Helix, ενώ άλλες ερευνητικές ομάδες έχουν αναφέρει την ανίχνευση ακόμη 12 κρουσμάτων Deltacron στην Ευρώπη από φέτος τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, όλα με πρωτεΐνη ακίδα από την Όμικρον και "σώμα" από τη Δέλτα, ανεβάζοντας έτσι σε 17 τον συνολικό αριθμό τέτοιων υβριδικών λοιμώξεων.

Λόγω των λίγων επιβεβαιωμένων περιστατικών, ο Κολσόν ανέφερε, σύμφωνα με το πρακτορείο Ρόιτερς, ότι είναι πολύ πρόωρο να ειπωθεί κατά πόσο οι λοιμώξεις Deltacron είναι πιο μεταδοτικές ή προκαλούν πιο σοβαρή νόσο.

Ο γενετικός ανασυνδυασμός των ανθρώπινων κορονοϊών - και όχι μόνο - λαμβάνει χώρα όταν δύο παραλλαγές του ιού μολύνουν το ίδιο κύτταρο. Όταν δύο παραλλαγές, όπως η Δέλτα και η Ομικρον, κυκλοφορούν παράλληλα στον πληθυσμό την ίδια χρονική περίοδο και στην ίδια περιοχή, αυτό δημιουργεί στον κορονοϊό ευκαιρίες για υβριδικό ανασυνδυασμό του. Ο Κολσόν δήλωσε ότι η ομάδα του σχεδίασε ένα μοριακό τεστ PCR που να μπορεί να ελέγχει γρήγορα τα δείγματα για τυχόν παρουσία της Deltacron.

