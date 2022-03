Αθλητικά

Indian Wells – Τζόκοβιτς: Εκτός διοργάνωσης ο Σέρβος

Η απόφαση τος Σέρβου πρωταθλητή να μην εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, τον αφήνει εκτός από ακόμη ένα μεγάλο τουρνουά.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα λάβει μέρος στα τουρνουά Indian Wells και Μαϊάμι, λόγω των κανονισμών που ισχύουν στις ΗΠΑ για την Covid-19, όπως ανακοίνωσε σχετικά στο Twitter.

Όπως είναι γνωστό, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, απαιτούν να εμβολιασθούν οι ξένοι υπήκοοι για να εισέλθουν στην επικράτειά τους, αλλά ο Σέρβος δεν είναι εμβολιασμένος.

«Οι αρμόδιες αρχές, επιβεβαίωσαν ότι αυτοί οι κανόνες δεν θα αλλάξουν, επομένως δεν θα μπορώ να παίξω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή τύχη σε όσους θα παίξουν αυτά τα όμορφα τουρνουά», έγραψε ο «Νόλε» σε ανάρτηση του στο Twitter.

