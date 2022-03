Αθλητικά

Οπαδική βία - Τρίκαλα: Χούλιγκαν λήστεψαν και έδειραν ανήλικο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση στα Τρίκαλα από τη νέα επίθεση οπαδών, αυτή τη φορά σε ανήλικο παιδί.

(φώτο αρχείου)

Αναστάτωση στα Τρίκαλα από τη νέα επίθεση οπαδών, αυτή τη φορά σε ανήλικο παιδί. Οι δράστες περικύκλωσαν το θύμα τους και άρχισαν τα χτυπήματα μόλις εκείνο τους απάντησε στην ερώτηση που του έκαναν. Ποια ομάδα υποστηρίζει. Κάτι που είχαν κάνει και οι δολοφόνοι του Άλκη Καμπανού στη δολοφονική επίθεση της Θεσσαλονίκης, πριν από ένα και πλέον μήνα.

Ειδικότερα, προχθές (08-03-2022) το βράδυ σε οδό της πόλης, άτομα κινήθηκαν απειλητικά εναντίον του ανήλικου, ο οποίος, φοβούμενος για τη σωματική του ακεραιότητα, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας. Ωστόσο, οι δράστες τον καταδίωξαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Αφού τον ρώτησαν για τις οπαδικές του προτιμήσεις, τον χτύπησαν στο σώμα και του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και κλειδιά.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών. Από την έρευνα του Τμήματος Ασφάλειας Τρικάλων σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας, αλλά και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός εκ των δραστών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Σύμφωνα με το trikalavoice.gr, το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε καθ’ υπόδειξη του δράστη και αποδόθηκε στο νόμιμο δικαιούχο, ενώ κατασχέθηκαν ακόμη δύο κασκόλ αθλητικού συλλόγου και το κινητό τηλέφωνο του δράστη. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Θάνος Καλλίρης: Πεντέμισι χρόνια σκλαβιάς με τη Ναταλία Γερμανού (βίντεο)

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία