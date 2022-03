Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος” – Πολιτική Προστασία: Σύσταση για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων

Να αποφεύγουν τις μη απαραίτητες μετακινήσεις σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, καλεί τους κατοίκους η Πολιτική Προστασία.

Ισχυρή σύσταση για την αποφυγή των μη απαραίτητων μετακινήσεων σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια απευθύνει η Πολιτική Προστασία, με μήνυμά της, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Φίλιππος» που πλήττει τη χώρα.

Παράλληλα, για τις παραπάνω περιοχές απευθύνει ισχυρή σύσταση και για τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Όπως αναφέρεται στο μήνυμα, αναμένεται επιδείνωση των καιρικών φαινομένων.

Νωρίτερα, η Πολιτική Προστασία είχε στείλει προειδοποιητικό μήνυμα και απηύθυνε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε Βόρεια, Ανατολική Αττική, περιοχές των Βιλίων, της Φυλής και των Ερυθρών Βοιωτίας καθώς, όπως ανέφερε, η χιονόπτωση αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ώρες.

