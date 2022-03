Κοινωνία

“Το Πρωινό”- Έγκλημα στην Ανδραβίδα: Συγκλονίζουν οι εξελίξεις (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις και τα νεότερα στοιχεία που έρχονται στο φως για το έγκλημα στην Ανδραβίδα.

Ο φερόμενος δράστης παραμένει προφυλακισμένος και χθες μεταφέρθηκε από την Ηλεία στις Φυλακές Κορυδαλλού, την ίδια στιγμή που οι σωροί των τεσσάρων θυμάτων μεταφέρόντουσαν στην Αλβανία, όπου θα γίνει η ταφή.

Είπε ο ίδιος "γύρισα σπίτι να ταϊσω το σκύλο, τσακωθήκαμε και τους σκότωσα", ενώ για τα παιδιά επιμένει "δεν θυμάται, είναι σύγχυση", όπως είπε και ο συνήγορός του, κ. Ανδριόπουλος.

Τον καθ’ ομολογίαν δράστη του στυγερού τετραπλού φονικού στην Ανδραβίδα, επισκέφτηκε στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, το ένα από τα δύο του παιδιά, και πιο συγκεκριμένα ο γιος του.

Οι πληροφορίες του Patrisnews αναφέρουν πως ο νεαρός, ο οποίος είναι ένστολος, βρέθηκε στα κρατητήρια μονάχα για να παραδώσει μερικά από τα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, χωρίς να έρθει όμως σε καμία επικοινωνία μαζί του, κάτι που άλλωστε απαγορεύεται.

Θυμίζουμε ότι ο 60χρονος δράστης, έχει ακόμη ένα παιδί, μια κόρη, η οποία είναι φοιτήτρια.

Μαρτυρίες από το περιβάλλον των δύο συζύγων του, με τις οποίες απέκτησε τα δύο αυτά παιδιά, είχαν αναφέρει από τις πρώτες κιόλας ημέρες των ερευνών, πως ο δράστης (βασικός ύποπτος τότε) ήταν ένας άνθρωπος πολύ βίαιος, ο οποίος φέρεται να κακοποιούσε τόσο λεκτικά όσο και σωματικά τις συζύγους και τα παιδιά του.

Επίσης, όπως μας τόνισαν ήταν η συνεχόμενη κακοποιητική συμπεριφορά του που οδήγησε και τις δύο γυναίκες να τον εγκαταλείψουν και να ζητήσουν διαζύγιο, παίρνοντας τα παιδιά τους μαζί.

