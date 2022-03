Κοινωνία

Δίκη Τοπαλούδη: Νέα διακοπή και “έκρηξη” της μητέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δεύτερη διαδοχική διακοπή της δίκης προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της μητέρας της αδικοχαμένης φοιτήτριας.

Σε νέα διακοπή, για τις 15 Μαρτίου, οδηγήθηκε η δίκη για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη, λόγω ασθένειας με κορονοϊό μίας ενόρκου του ΜΟΕ αλλά και του συνηγόρου του αλβανικής καταγωγής κατηγορούμενου.

Η δεύτερη φορά που η διαδικασία ενώπιον του ΜΟΕ δεν προχώρησε προκάλεσε σφοδρότατη αντίδραση από τη μητέρα της Ελένης Τοπαλούδη, η οποία άρχισε να φωνάζει «ντροπή» προς την έδρα.

Παρούσες και σήμερα στο δικαστήριο, προς συμπαράσταση της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ήταν η Άννα Ψαράκου, μητέρα της Γαρυφαλλιάς που δολοφονήθηκε το καλοκαίρι στη Φολέγανδρο, αλλά και η Ελένη Κρεμαστιώτη, μητέρα της Ερατούς που δολοφονήθηκε το 2019 στη Μυτιλήνη από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Η κ. Κρεμαστιώτη αντέδρασε έντονα όταν άκουσε την εισαγγελέα να προτείνει διακοπή της δίκης. Μάλιστα, οι αντιδράσεις της προκάλεσαν την απάντηση της εισαγγελικής λειτουργού «τι θέλετε δηλαδή; Να τους φέρουμε εδώ με covid;».

Εκνευρισμό είχε προκαλέσει νωρίτερα στη μητέρα του θύματος και ο κατηγορούμενος ελληνικής καταγωγής, επειδή, καθήμενος στο εδώλιο, όπως σε όλες τις αίθουσες των Μικτών Ορκωτών Εφετείων, βρίσκεται στο ύψος των δικαστών. Η γυναίκα φώναζε, «Δεν μπορώ να βλέπω τους δολοφόνους του παιδιού μου στο ίδιο ύψος με τους δικαστές. Εγώ, η μάνα της δολοφονημένης Ελένης».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

“The 2Night Show” - Θάνος Καλλίρης: Πεντέμισι χρόνια σκλαβιάς με τη Ναταλία Γερμανού (βίντεο)