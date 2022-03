Κόσμος

Ουκρανία - Μόσχα: “ψευδείς ειδήσεις” ο βομβαρδισμός του νοσοκομείου παίδων

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι ισχυρισμοί της Ουκρανίας πως οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν ένα νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη είναι ψευδείς και ισοδυναμούν με «πληροφοριακή τρομοκρατία».

«Πρόκειται για πληροφοριακή τρομοκρατία», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα ο Ρώσος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ντμίτρι Πολιάνσκι είχε χαρακτηρίσει «ψευδείς ειδήσεις» τις καταγγελίες της Ουκρανίας, εξηγώντας πως επρόκειτο για μια πρώην μαιευτική κλινική η οποία έχει καταληφθεί εδώ και καιρό από τον στρατό.

«Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται οι ψευδείς ειδήσεις», ανέφερε ο Ντμίτρι Πολιάνσκι πρώτος αναπληρωτής μόνιμος εκπρόσωπος της Ρωσίας στον ΟΗΕ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ο Πολιάνσκι επισήμανε ότι η Ρωσία είχε προειδοποιήσει στις 7 Μαρτίου ότι το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε στρατιωτική θέση από την οποία οι Ουκρανοί έριχναν πυρά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι διεξάγει γενοκτονία αφού Ουκρανοί αξιωματούχοι κατήγγειλαν ότι ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο παίδων στη Μαριούπολη χθες, Τετάρτη.

Το Κρεμλίνο επισήμανε εξάλλου ότι θα ζητήσει πληροφορίες από τον ρωσικό στρατό σχετικά με τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου παίδων.

«Αναγκαστικά θα ζητήσουμε πληροφορίες από τον στρατό μας, διότι εμείς, όπως κι εσείς, δεν έχουμε ξεκάθαρη πληροφόρηση για το τι συνέβη και (…) οι στρατιωτικοί θα μας δώσουν πληροφορίες», επισήμανε ο εκπρόσωπος της ρωσικής κυβέρνησης Ντμίτρι Πεσκόφ.

Εξάλλου ο Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία «συνεχώς» προτείνει να διεξαχθούν συνομιλίες μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν.

