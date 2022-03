Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Ανήλικος έκλεψε εκατό χιλιάδες ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστυνομία εξιχνίασε κι άλλες περιπτώσεις κλοπών τις οποίες πραγματοποίησε ο ανήλικος με τη βοήθεια συνεργών του.

Τσάντα που περιείχε 100.000 ευρώ, κατά δήλωση του παθόντα, κατηγορείται ότι έκλεψε 17χρονος από πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου.

Την κλοπή, που τελέστηκε πέρσι, εξιχνίασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας Κορδελιού - Ευόσμου, σχηματίζοντας δικογραφία εναντίον του ανήλικου και τριών ακόμη άγνωστων συνεργών του.

Εκτός από την παραπάνω περίπτωση, οι ίδιοι κατηγορούνται επίσης για δύο κλοπές αυτοκινήτων και τρεις περιπτώσεις κλοπής χρημάτων και ηλεκτρονικών συσκευών μέσα από σταθμευμένα οχήματα.

Όλα τα περιστατικά συνέβησαν το διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2021 στις περιοχές του Κορδελιού και του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.

Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του 17χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο Δημήτρης Κοντομηνάς

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

“The 2Night Show” - Θάνος Καλλίρης: Πεντέμισι χρόνια σκλαβιάς με τη Ναταλία Γερμανού (βίντεο)