Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: oι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

"Η Σελήνη είναι στους Διδύμους και κάνει τετράγωνο με τον Ποσειδώνα και έτσι γίνονται λάθη αυτό τον καιρό" είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις των ζωδίων.

Η αστρολόγος σημείωσε ακόμη πως "τα πράγματα θα σταθεροποιηθούν και τα σχέδια μας σιγά σιγά"

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

