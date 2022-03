Οικονομία

Ακρίβεια: Νέα πακέτο μέτρων, “ασπίδα” στην ενεργειακή κρίση

Ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις σχετικές παρεμβάσεις τις επόμενες ημέρες.

Του Νίκου Ρογκάκου

Την ώρα που η εκτόξευση των τιμών στην ενέργεια σφυροκοπά τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις η κυβέρνηση ετοιμάζει έκτακτο πακέτο μέτρων για να δώσει ανάσα στους φορολογούμενους. Η δέσμη με τις παρεμβάσεις βρίσκεται ήδη στα χέρια των θεσμών ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες.

Το πακέτο στήριξης προβλέπει ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα συνεχίζεται και θα αυξάνεται η επιδότηση του ενεργειακού κόστους και για τις επιχειρήσεις, ενώ προβλέπεται και πάγωμα ΕΦΚ και ΦΠΑ.

Την ίδια ώρα στον “φάκελο” των μέτρων βρίσκονται και ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, καθώς και νέο πρόγραμμα επιδότησης δανείων.

Πιο συγκεκριμένα με τις φορολογικές παρεμβάσεις εξετάζεται να μπει “φρένο” στις ανατιμήσεις. Πρόκειται για ένα μέτρο που δεν βρισκόταν πλέον στο τραπέζι των συζητήσεων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές πρόκειται για έναν αρκετά δύσκολο στόχο, καθώς μετρούν τα ταμειακά κόστη με βάση διάφορα σενάρια για το είδος και την έκταση της μείωσης των φόρων και οι παρεμβάσεις αναμένεται να έχουν υψηλό δημοσιονομικό κόστος την ώρα που παραμένει ζητούμενο αν και κατά πόσο θα φτάσουν στις λιανικές τιμές.

Πάντως πέρα από τον ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα στις συζητήσεις “ακούγεται” και η πρόταση για μείωση του ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο με “καθρέφτη” άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Πορτογαλία που χθες ανακοίνωσε μείωση στον φόρο των καυσίμων κατά το ίδιο ποσό με την πιθανή αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ, ενώ το σχέδιο της κυβέρνησης είναι να μειωθούν τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας 150 εκατομμύρια ευρώ από τα έκτακτα έσοδα που λαμβάνει το Περιβαλλοντικό της Ταμείο. Κατά 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και κατά 15 λεπτά στο ντίζελ μειώνει και η Ιρλανδία τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Σε ότι αφορά το εφάπαξ επίδομα στα ευάλωτα νοικοκυριά το σενάριο που επικρατεί λέει ότι η οικονομική ενίσχυση που θα “χτυπήσει” την ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης θα δοθεί σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά με βάση εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και κατά μέσο όρο θα κυμαίνεται στα 200-250 ευρώ ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού. Το μέτρο θα στοχεύει στους χαμηλοσυνταξιούχους, τους μισθωτούς που λαμβάνουν μισθούς έως το ύψος του κατώτατου, νοικοκυριά που εντάσσονται στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ) και άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ. Πηγές που έχουν γνώση του θέματος αναφέρουν ότι θα η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην εφαρμογή του μοντέλου του Χριστουγεννιάτικου επιδόματος σε συνταξιούχους και αδύναμα νοικοκυριά με κάποιες παραλλαγές. Σύμφωνα με εκείνο το σχέδιο, το ανώτατο όριο για το ατομικό φορολογητέο εισόδημα ήταν 7.200 ευρώ, για το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 14.400 ευρώ για την αξία της ακίνητης περιουσίας 200.000 ευρώ ενώ για κάθε δικαιούχο ορίστηκε σε 250 ευρώ με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

Η συνεχώς κλιμακούμενη κατάσταση στην Ουκρανία φέρνουν όλο και πιο κοντά το υπουργείο Οικονομικών σε αύξηση των μηνιαίων δόσεων σε ότι, αφορά την επιστρεπτέα προκαταβολή, σε πάνω από 70 από 60 που είναι σήμερα για την επιστροφή στο κράτος των ποσών από τους όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής για περίπου 700.000 επαγγελματίες και επιχειρήσεις με το «ημερολόγιο πληρωμών να τρέχει» από τις 30 Ιουνίου. Την ίδια ώρα στο τραπέζι βρίσκεται παράταση για τουλάχιστον ένα μήνα της προθεσμίας για την εφάπαξ εξόφληση του ποσού με το μπόνους του 15% που έχει ημερομηνία λήξης την τελευταία ημέρα του Μαρτίου.

Στο οικονομικό επιτελείο, τονίζουν ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα σημειώνοντας ότι σε αυτή τη φάση έχει αποκλειστεί νέο «κούρεμα» των ποσών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό των συνολικών βεβαιωμένων οφειλών έχει μειωθεί στα 3 δις. ευρώ, καθώς από τους 7 κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν δοθεί ενισχύσεις συνολικού ύψους 8,3 δις. ευρώ και μετά τις μειώσεις.

Για το νέο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ» για δανειολήπτες το ΥΠΟΙΚ προβλέπει κρατική επιδότηση τόσο το κεφάλαιο όσο και των τόκων για δάνεια φυσικών προσώπων με υποθήκη την πρώτη κατοικία για κάποιο χρονικό διάστημα και με κυμαινόμενα ποσοστά ανάλογα με τη κατάσταση του δανείου.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ρύθμιση, για την παράταση κατά τρείς μήνες του προγράμματος η συνεισφορά του Δημοσίου για όσους έχουν ενήμερα δάνεια ορίστηκε στο 40% της μηνιαίας δόσης, για όσους έχουν ρυθμίσει δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35% της μηνιαίας δόσης και για ρυθμισμένα δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών η επιδότηση ανήλθε στο 20% της μηνιαίας δόσης.

Με στόχο να μην παραταθούν τα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες παραγωγής ενέργειας και να δοθεί χώρος στα νοικοκυριά που δέχονται πλήγματα από την ακρίβεια εξετάζονται νέες ισχυρότερες ρυθμίσεις για την εξόφληση των οφειλών από τους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου σε πολλές μηνιαίες δόσεις χωρίς προσαυξήσεις και με περίοδο χάριτος ενώ θα μπει αυστηρό απαγορευτικό στη διακοπή της παροχής ενέργειας σε καταναλωτές που αποδεδειγμένα αδυνατούν να πληρώσουν στην ώρα τους λογαριασμούς.

Τέλος αναμένεται να δοθούν επιδοτήσεις για ενεργειακές δαπάνες νοικοκυριών και κόστη επιχειρήσεων. Συνεπώς θα υπάρξει χρονική επέκταση και κρατική κάλυψη μέρους των επιβαρύνσεων των νοικοκυριά από την αύξηση των τιμών στο ηλεκτρικό ρεύμα ενώ προτείνεται και αύξηση του ποσού της επιδότησης με ταυτόχρονη καθιέρωση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για να ενισχυθούν περισσότερο τα αδύναμα οικονομικά νοικοκυριά που πλήττονται σφοδρότερα από την πληθωριστική κρίση.

Επιπλέον θα αυξηθεί η επιδότηση σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις και σε όσες έχουν πληγεί από την κρίση όπως προβλέπει το νέο πλαίσιο της Κομισιόν για τις κρατικές ενισχύσεις για να αποσβέσει το 75% των αυξήσεων των τιμών ρεύματος, από το 50% που ήταν τον Ιανουάριο. Την ίδια ώρα στο τραπέζι βρίσκεται παράταση της αναστολής πληρωμής ΥΚΩ από τις επιχειρήσεις που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση και πέραν του Μαρτίου. Στο οικονομικό επιτελείο στοχεύοντας σε ευρωπαϊκή συμφωνία για την εξαίρεση τους από το έλλειμμα και το χρέος, αναφέρουν ότι μπορεί να γίνει και ενεργοποίηση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

