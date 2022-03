Life

“Άγριες Μέλισσες”: “δυνατό” επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική...

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…

Καλεσμένη στην εκπομπή ήταν η Μαρκέλλα Γιαννάτου, η οποία υποδύεται την Ζωή Μεγαρίτη, ρόλο για τον οποίο συνομίλησε με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Ο ιερέας του νεκροταφείου δεν δέχεται να βοηθήσει τον παπά-Γρηγόρη, προκειμένου ν’ ανακαλύψουν τα πτώματα του Ορφανίδη και των συντρόφων του. Παράλληλα, ο Ντούνιας καταφθάνει στο χωριό για να εξιχνιάσει τη ληστεία στο σπίτι του Μεγαρίτη.

Η Ελένη, πιστεύοντας πως ο Ντούνιας έμαθε για τις έρευνες στο νεκροταφείο, ζητάει βοήθεια απ’ τον Ζάχο, αποκαλύπτοντάς του τα πάντα. Με ποια πλευρά θα ταχθεί, αυτή τη φορά, ο Ζάχος;

Ο Κωνσταντής και η Δρόσω θα συγκρουστούν με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου της ταινίας. Ο Δούκας κι ο Νικηφόρος επισκέπτονται τον Συνεταιρισμό των Καρυών για να τους πείσουν για το θέμα του αεροδρομίου, εκεί όμως θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, που θα προκαλέσει ένα ντόμινο εξελίξεων.

Η Ζωή θα βρει στο πρόσωπο της Αιμιλίας έναν ανέλπιστο σύμμαχο εναντίον του Ακύλα. Το ίδιο βράδυ, μια μακάβρια ανακάλυψη θα γίνει η αρχή του τέλους σε μια επικίνδυνη υπόθεση…

