Πακιστάν: Πατέρας σκότωσε νεογέννητο γιατί δεν ήταν... αγόρι!

Μόλις λίγα 24ώρα ανέπνευσε σε αυτόν τον κόσμο το άτυχο κοριτσάκι, που δολοφονήθηκε με μανία από τον πατέρα του, σε πόλη του Πακιστάν.

Ένας πατέρας στο Πακιστάν συνελήφθη ως ύποπτος καθώς φέρεται να σκότωσε το μόλις επτά ημερών κοριτσάκι του επειδή ήθελε το πρωτότοκό του να είναι αγόρι, πυροδοτώντας οργή στο Πακιστάν.

Το νεογέννητο μωρό που ονομάζεται Jannat - που σημαίνει «παράδεισος» στα Ουρντού - πυροβολήθηκε πέντε φορές τη Δευτέρα στο σπίτι της στην κεντρική πόλη Mianwali, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ο Shahzaib Khan φέρεται να μπήκε στο σπίτι του και να διέταξε τη σύζυγό του να του δώσει την Jannat πριν τη σκοτώσει, ανέφερε η εφημερίδα Dawn.

Σε ορισμένα μέρη του Πακιστάν τα φυλετικά έθιμα θεωρούν τα κοριτσάκια προσβολή του ανδρισμού.

Ο θείος της μητέρας του κοριτσιού, Hidayatullah Khan, υπέβαλε επίσημη καταγγελία εναντίον του υπόπτου για τη δολοφονία.

Ο συντετριμμένος συγγενής είπε ότι ο Shahzaib δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι της οικογένειας, αφού ανακάλυψε ότι η γυναίκα του είχε γεννήσει ένα κοριτσάκι καθώς δεν μπορούσε να το δεχτεί.

Ο Hidayatullah είπε ότι ο ύποπτος μπήκε στο σπίτι της οικογένειας όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς. «Ο ύποπτος πήρε το κορίτσι στα χέρια του και το πυροβόλησε και σκότωσε», είπε στην Dawn.

Ισχυρίστηκε ακόμα ότι είχε προσπαθήσει να πάρει το μωρό μακριά από τον Shahzaib, αλλά ο δράστης είχε στρέψει το όπλο σε αυτόν και στους άλλους συγγενείς και τους απείλησε να τους πυροβολήσει εάν πλησίαζαν πιο κοντά.

Η υπόθεση πυροδότησε οργή στο Πακιστάν, με το κοινό να καταδικάζει τον «βίαιο» θάνατο του νεογέννητου μωρού.

«Αυτό είναι πέρα από βάρβαρο, βάναυσο και μοχθηρό. Η μόνη λύση για να σταματήσει αυτή τη βαρβαρότητα είναι να τον απαγχονίσουν δημόσια», έγραψε ο Tehseen Qasim στο Twitter.

«Είμαι αηδιασμένος μέχρι το μεδούλι. Νιώθω τρομερά για τη μητέρα. Δείτε την όμορφη κόρη που απέκτησε. Οι γυναίκες ηγούνται του κόσμου, είναι το 2022», έγραψε ο Misbah Munir, ένας άλλος χρήστης του Twitter.

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων λένε ότι τα κορίτσια και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τακτική βία για διάφορους λόγους στο Πακιστάν, το οποίο βρίσκεται τρεις θέσεις πάνω όσον αφορά στον Δείκτη Χάσματος των Φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ για το 2021.

