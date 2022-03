Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: αλυσίδες, κλειστοί δρόμοι και αλλαγές σε δρομολόγια

Που υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας. Που είναι απαραίτητες οι αλυσίδες. Τι αλλάζει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εκκλήσεις για αποφυγή των άσκοπων μετακινήσεων.

Ισχυρή σύσταση για την αποφυγή των μη απαραίτητων μετακινήσεων σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια απευθύνει η Πολιτική Προστασία, με μήνυμά της, εξαιτίας της κακοκαιρίας «Φίλιππος» που πλήττει τη χώρα.

Παράλληλα, για τις παραπάνω περιοχές απευθύνει ισχυρή σύσταση και για τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Με απόφαση του Γιώργου Πατούλη,. αρκετά σχολεία στην Αττική θα μείνουν κλειστά και την Παρασκευή και τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεδιάσκκεψη.

Η Πολιτική Προστασία στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 και απευθύνει ισχυρή σύσταση για την αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε βόρεια και ανατολική Αττική, περιοχές των Βιλίων, της Φυλής και των Ερυθρών Βοιωτίας καθώς η χιονόπτωση εντείνεται.

Παρόμοια έκκληση απευθύνει και η Πυροσβεστική:

??????Επαναλαμβάνουμε ισχυρή σύσταση για αποφυγή μη απαραίτητων μετακινήσεων και χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε εξέλιξη https://t.co/UmjOElDtzO — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2022

Αλλαγές σε δρομολόγια μέσων μαζικής μεταφοράς

Σύμφωνα με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της κακοκαιρίας, σήμερα Πέμπτη 10 Μαρτίου, καταργούνται οι απογευματινές αμαξοστοιχίες του Προαστιακού 2232, 2237, 2236, 2241, 2240, 2245, 2244 & 2249, που εκτελούν τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Κορωπί – Λιόσια.

Σήμερα Πέμπτη 10/03 καταργούνται οι απογευματινές αμαξοστοιχίες του Προαστιακού 2232, 2237, 2236, 2241, 2240, 2245, 2244 & 2249, που εκτελούν τοπικά δρομολόγια στο τμήμα Κορωπί - Λιόσια. — TRAINOSE (@TrainoseGr) March 10, 2022

Ακόμη, την Παρασκευή 11 Μαρτίου, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1520 (Αθήνα – Λειανοκλάδι) και το Σάββατο 12 Μαρτίου το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1521 (Λειανοκλάδι – Αθήνα) θα πραγματοποιηθούν με λεωφορείο, χωρίς να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες στάσεις: Tανάγρα, Αλίαρτος, Υψηλάντης, Αλαλκομεναί, Χαιρώνεια, Δαύλεια, Παρόρι, Κηφισσος, Γοργοπόταμος.

Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών τη νύχτα

Όπως ανακοινώθηκε από την ΓΑΔΑ, στις 18:30 της Πέμπτης:

«Στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/03/2022) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ενόψει της εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής θα εφαρμοσθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Α. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από την 22.00 ώρα της σήμερον 10/3/2022 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 58,520 (όρια Ν. Αττικής).

Β. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων, καθώς και αρθρωτών λεωφορείων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, από την 22.00 ώρα της σήμερον 10/3/2022 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας κατά μήκος του οδικού δικτύου της Αττικής Οδού, της Δ.Π.Λ. Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω.

Από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα παρακάτω οχήματα:

Οχήματα οδικής βοήθειας

Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

Οχήματα εκτάκτου ανάγκης

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν. Παρακαλούνται οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, για χρήση εάν αυτό απαιτείται από τις επικρατούσες συνθήκες».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την Ελληνική Αστυνομία, (τελευταία ενημέρωση Πέμπτη 17:00), οι εξής δρόμοι είναι κλειστοί:

