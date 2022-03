Κοινωνία

Απαγωγή Κυπαρίσση: Προφυλακιστέοι οι κατηγορούμενοι

Τι ανέφεραν στις απολογίες τους οι δύο άνδρες και η γυναίκα που κατηγορούνται για την απαγωγή του επιχειρηματία.

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι δύο άντρες και η γυναίκα που κατηγορούνται για την απαγωγή του 41 ετών επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση.



Οι τρεις κατηγορούμενοι, που ξεκίνησαν τις απολογίες τους από το πρωί, είναι αντιμέτωποι με σωρεία αδικημάτων, όπως αυτά της αρπαγής, εκβίασης, ληστείας κ.ά., που σύμφωνα με το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί σε βάρος τους, αφορούν δράση εγκληματικής οργάνωσης που είχαν συστήσει.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, αρχηγός της οργάνωσης φέρεται να είναι ο ένας εκ των δύο αντρών κατηγορουμένων, 34 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι εντόπισε τον επιχειρηματία από αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις οποίες κατάλαβε ότι είναι εύρωστος οικονομικά.

Ενώπιον του ανακριτή τόσο ο 34χρονος όσο και ο έτερος εμπλεκόμενος στην υπόθεση άντρας, 41 ετών, φέρονται να παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους στην απαγωγή του κ. Κυπαρίσση. Αντίθετα η συγκατηγορούμενη τους, 39 ετών, φαίνεται να αρνήθηκε όσα της καταλογίζονται, ισχυριζόμενη πως δεν έχει καμία σχέση με την απαγωγή.

Ο κ. Κυπαρίσσης παρέμεινε στα χέρια των απαγωγέων του επί 65 ημέρες και απελευθερώθηκε την περασμένη βδομάδα, αφού οι οικείοι του κατέβαλλαν στους δράστες ποσό 800 χιλιάδων ευρώ.

