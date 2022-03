Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Σχολεία κλειστά την Παρασκευή στην Αττική

Σε ποιες περιοχές δεν θα γίνουν δια ζώσης τα μαθήματα. Που θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης μετά από διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους και τους εμπλεκόμενους φορείς και αξιολογώντας όλα τα δεδομένα, λόγω χιονοπτώσεων, παγετού, χαμηλών θερμοκρασιών και των υγειονομικών περιορισμών, προχώρησε στην απόφαση να μην λειτουργήσουν δια ζώσης και αύριο Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Βόρειο Τομέα, σε περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τις εισηγήσεις των δημάρχων. Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη της κακοκαιρίας και σε περίπτωση επιδείνωσής της για προληπτικούς λόγους και με στόχο την καλύτερη ασφάλεια μαθητών και καθηγητών θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Ειδικότερα, συμφωνήθηκε να μην πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Μαρτίου δια ζώσης μαθήματα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αττικής Σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, με εξαίρεση τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, όπου θα είναι όλα τα σχολεία ανοιχτά. Στην Περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής θα είναι κλειστά όλα τα σχολεία του Δήμου Φυλής, ενώ στον Δήμο Μάνδρας- Ειδυλλίας κλειστά θα είναι τα σχολεία στις Δημοτικές ενότητες Βιλίων και Ερυθρών.

Ακόμη, κλειστά θα είναι την Παρασκευή τα σχολεία στον Δήμο Νέας Φολαδέλφιεας - Νέας Χαλκηδόνας.





Όπως συνέβη και την Πέμπτη, στα εν λόγω σχολεία τα μαθήματα θα γινουν και την Παρασκευή, μέσω τηλεκπαίδευσης.

Ανοιχτά θα είναι όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Περιφερειακές ενότητες:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα, με εξαίρεση τον Δήμο Ν.Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας όπου τα σχολεία θα είναι κλειστά.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

Στον Δυτικό τομέα Αθηνών

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών, αποτελεί ευθύνη των δήμων, οι οποίοι και είναι αρμόδιοι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους. Ζητήματα τηλεκπαίδευσης ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης, υπογραμμίζει ότι «Λόγω χιονοπτώσεων, παγετών, χαμηλών θερμοκρασιών αλλά και των υγειονομικών περιορισμών και αφού αξιολογήθηκαν όλα τα δεδομένα συνεχίζουμε τα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι αναγκαίο όλοι να λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα και να είμαστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις μας ιδιαίτερα σε περιοχές που σημειώνονται χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Συνίσταται αυστηρά η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε οδικούς άξονες με μεγάλη χιονόπτωση».

