Πόλεμος στην Ουκρανία: “Ξέσπασμα” Πούτιν για κυρώσεις και Ενέργεια

Τι λέει για τα μέτρα σε βάρος της Ρωσίας και Ρώσων πολιτών ανά τον κόσμο. Τι αναφέρει για την προμήθεια καυσίμων στην Ευρώπη. Σολτς και Μακρόν αξίωσαν άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία.

Η Ρωσία τηρεί τις δεσμεύσεις της σε σχέση με τις ενεργειακές προμήθειες δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να διακόψουν τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι κυρώσεις που επέβαλε η Δύση στη Ρωσία είναι παράνομες και πως οι δυτικές κυβερνήσεις εξαπατούν τους λαούς τους. Η Ρωσία μπορεί να επιλύσει ήρεμα τα προβλήματα της.

Μιλώντας κατά την διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης ο υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, είπε ότι η Ρωσία έχει λάβει μέτρα για να περιορίσει τις εκροές κεφαλαίων και ότι η χώρα θα εξυπηρετεί τα εξωτερικά της δάνεια σε ρούβλια.

Οι τιμές των τροφίμων παγκοσμίως θα αυξηθούν περαιτέρω εάν οι δυτικές χώρες εντατικοποιήσουν τις πιέσεις προς την Ρωσία, που είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιπασμάτων στον κόσμο, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης.

Ο Ρώσος υπουργός Αγροτικής Οικονομίας Ντμίτρι Πατρούσεφ δήλωσε κατά την διάρκεια της κυβερνητικής σύσκεψης της οποίας προήδρευσε ο Πούτιν, ότι η ασφάλεια των τροφίμων είναι διασφαλισμένη και ότι η Μόσχα θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τις δεσμεύσεις της στον τομέα των εξαγωγών για τις παγκόσμιες αγορές αγροτικών προϊόντων.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, μιλώντας σήμερα κατά την διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, παραδέχθηκε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν από την έναρξη, της αποκαλούμενης από τη Ρωσία ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, έγιναν αισθητές.

«Είναι σαφές ότι σε τέτοιες στιγμές η ζήτηση εκ μέρους του κόσμου για συγκεκριμένες κατηγορίες αγαθών αυξάνεται, αλλά δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα εργαζόμενοι με ήρεμο τρόπο», δήλωσε ο Πούτιν.

«Σταδιακά, ο κόσμος θα προσανατολισθεί και θα καταλάβει ότι απλώς δεν υπάρχουν κάποια γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα κλείσουμε και να τα λύσουμε», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Σολτς και Μακρόν αξίωσαν από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αξίωσαν άμεση εκεχειρία στην Ουκρανία σε τηλεφωνική συνομιλία που είχαν σήμερα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης.

Οι δύο δυτικοί ηγέτες δήλωσαν επίσης στον Ρώσο πρόεδρο σήμερα ότι οποιαδήποτε λύση στον πόλεμο στην Ουκρανία θα πρέπει να προέλθει από "διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία", πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

"Οι κ. Μακρόν και Σολτς επέμειναν στο γεγονός ότι οποιαδήποτε λύση σε αυτήν την κρίση θα πρέπει να προέλθει από διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία", δήλωσε η πηγή αυτή της γερμανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι κατά την συνομιλία τους οι δύο δυτικοί ηγέτες "αξίωσαν" επίσης "από την Ρωσία άμεση εκεχειρία" στην Ουκρανία.

Οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επαφή τις ερχόμενες ημέρες, κατέληξε ο αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης.

