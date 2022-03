Οικονομία

ΓΙΩΤΗΣ: Διαγωνισμός “Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί”

To 4o online Masterclass από τη ΓΙΩΤΗΣ και τον Masterchef Σταύρο Βαρθαλίτη είναι γεγονός!

Σε ανακοίνωση της εταιρείας ΓΙΩΤΗΣ αναφέρονται τα εξής:

«Μετά τη μεγάλη επιτυχία που σημείωσε ο κύκλος on line μαθημάτων «Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί» της εταιρίας ΓΙΩΤΗΣ με τoν ταλαντούχο σεφ Σταύρο Βαρθαλίτη, συνεχίζεται και φέτος το 4ο στη σειρά online Masterclass που θα είναι αφιερωμένο στις τάρτες και τις ζύμες.

Οι συμμετέχοντες στο 4ο Masterclass με την καθοδήγηση του διάσημου σεφ και τα αγαπημένα προϊόντα της ΓΙΩΤΗΣ, θα ανακαλύψουν βήμα-βήμα, όλα τα μυστικά για ζύμες και τάρτες, ζαχαροπλάθοντας ένα Τσουρέκι Γεμιστό με Σοκολάτα και μια λαχταριστή Τάρτα με Κρέμα Λεμονιού.

Αν θέλετε να πάρετε μέρος κι εσείς στη μοναδική αυτή ζαχαροπλαστική εμπειρία, μπείτε στο www.jotis-zacharoplathoume.gr και δηλώστε συμμετοχή στον διαγωνισμό «Ζαχαροπλάθουμε και Μαθαίνουμε Μαζί», από 09/03 έως 20/03, για να διεκδικήσετε μία θέση στο διαδικτυακό Μasterclass. 15 τυχεροί που θα προκύψουν μέσα από κλήρωση, θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μοναδικές συνταγές του αγαπημένου Masterchef, ενώ στη 2η φάση του διαγωνισμού, ο «καλύτερος μαθητής» θα έχει την ευκαιρία να κερδίσει έπαθλο μια κουζινομηχανή! Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι δηλώσουν συμμετοχή, μπαίνουν σε κλήρωση για να κερδίσουν αγαπημένα προϊόντα ΓΙΩΤΗΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Διαγωνισμό «Ζαχαροπλάθουμε & Μαθαίνουμε Μαζί» και τους Όρους Συμμετοχής, στο www.jotis-zacharoplathoume.gr. ».





