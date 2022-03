Οικονομία

Αυτοκίνητο: Αθήνα - Θεσσαλονίκη στο “στόχαστρο” εξελιγμένων ληστών

Τι δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα από την έρευνα της Pricefox, που προσφέρει σε όλους έξυπνες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλιση οχημάτων.

Σε ενημέρωση της Pricefox αναφέρονται τα εξής:

«Οι κλοπές αυτοκινήτων αποτελούν ένα φαινόμενο μάστιγα για τη χώρα μας. Καθημερινά δεκάδες ιδιοκτήτες χάνουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ παράλληλα πολλά κλεμμένα αυτοκίνητα επανακυκλοφορούν με παραποιημένα στοιχεία για να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους. Την ίδια στιγμή, πολλές από τις μάντρες με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά, δίνουν προς πώληση εξαρτήματα από αυτοκίνητα που έχουν κλαπεί από τους ιδιοκτήτες τους. Η έρευνα που πραγματοποίησε το Pricefox.gr, η ελληνική startup που προσφέρει online σύγκριση σε τιμές και καλύψεις για ασφάλεια αυτοκινήτου online, παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία από την statista για τις κλοπές των αυτοκινήτων στη χώρα μας, σε συνδυασμό με την εγχώρια αναλυτική αναφορά της Ελληνικής Αστυνομίας για τις κλοπές Ι.Χ ανά Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση.

Θλιβερή διάκριση για την Ελλάδα στην Ευρώπη

Η Eurostat δημοσίευσε το 2019 στοιχεία που δείχνουν τον αριθμό των κλοπών αυτοκινήτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ 2015 και 2017. Στο σύνολο καταγράφηκαν 697.000 κλοπές οχημάτων ετησίως. Η Ελλάδα διακρίθηκε στην δεύτερη θέση με 269 κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους.

Μάλιστα το 2019 δημοσιεύτηκε μια ακόμα στατιστική μελέτη, δείχνοντας πως η Ελλάδα συνέχισε να λαμβάνει αρνητικές διακρίσεις, διατηρώντας σε παγκόσμια αυτή την φορά κλίμακα την 5η θέση με 227 κλοπές ανά 100.000 κατοίκους.

Τι λένε τα στατιστικά νούμερα της Ελλάδας για τα περιστατικά κλοπών

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τις κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, είναι τα στατιστικά στοιχεία για την εγκληματικότητα του 2019 από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με το Δελτίου Τύπου του 2020 της Ελληνικής Αστυνομίας, τελέστηκαν στην επικράτεια το 2019, 21.769 διαρρήξεις αυτοκινήτων. Μάλιστα τα νούμερα δείχνουν ότι αυξήθηκαν κατά 3.262 σε σχέση με το 2018 που ήταν μόλις 18.507. Ως προς τις κλοπές των αυτοκινήτων, σημειώνεται μείωση σε σχέση με το 2018 κατά 2.399, καθώς το 2019 τελέστηκαν 21.570 κλοπές ενώ το 2018 σημειώθηκαν 23.969.

Πιο συγκεκριμένα στην Αττική το 2019 τελέστηκαν 14.307 διαρρήξεις αυτοκινήτων και κλάπηκαν 7.643 οχήματα, ενώ στην συμπρωτεύουσα τελέστηκαν 4.412 διαρρήξεις και 1288 κλοπές Ι.Χ.

Πώς κλέβουν τα οχήματα

Οι κακοποιοί εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι πολίτες μένουν αρκετές ώρες σπίτι λόγω κορονοϊού, κλέβουν οχήματα χωρίς να φοβούνται ότι θα γίνουν αντιληπτοί. Τα περιστατικά κλοπών αυτοκινήτων γίνονται είτε με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή την τυπική παραβίαση του οχήματος με μηχανικά μέσα, είτε μέσω σύγχρονης μεθοδολογίας, αξιοποιώντας το γνωστό ως ‘’κλειδί αντίγραφο’’. Αυτό επιτυγχάνεται εφόσον ο κακοποιός αντιγράφει το πρωτότυπο κλειδί του ιδιοκτήτη, είτε είναι ηλεκτρονικό είτε παραδοσιακό και στη συνέχεια όταν ο οδηγός απουσιάζει παραβιάζει με άνεση και χωρίς ανησυχητικούς θορύβους το όχημα.

Ο πιο εξελιγμένος και σύνηθες τρόπος να κλαπεί ένα αμάξι είναι μέσα από το επονομαζόμενο ‘’κλώνο κλειδί’’. Αυτό το κλειδί εκπέμπει μια συχνότητα και όταν ο οδηγός πλησιάζει στο αυτοκίνητο, τότε το όχημα ξεκλειδώνεται και εκτρέπει την συχνότητα αυτή! Το κλειδί κλώνος χρησιμοποιείται στα πιο νέα μοντέλα αυτοκινήτων, όπου οι οδηγοί πλησιάζοντας το όχημα το ξεκλειδώνουν, μέσω των αισθητήρων που εκπέμπουν τα κλειδιά τους ακόμα και αν αυτά βρίσκονται στην τσέπη τους (keyless entry αυτοκίνητα).

Τα μοντέλα που προτιμούν οι κλέφτες

Σύμφωνα με πραγματογνώμονες σε ειδικό ντοκιμαντέρ για κλοπές αυτοκινήτων που πρόβαλε η Ερτ το 2021, στην Ελλάδα πρώτο σε κλοπές την τελευταία δεκαετία είναι το Toyota Yaris και ένα από τα μοντέλα που βρίσκονται πρώτα στη λίστα των κλεφτών, είναι τα Mini cooper. Παραβιάζοντας την κλειδαριά, μηδενίζουν τον εγκέφαλο του οχήματος και φεύγουν ανενόχλητοι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Βασικό κίνητρο στην επιλογή των κλεφτών, είναι πόσο εύκολα μπορούν να το ξανά πουλήσουν, κάνοντας επιφανειακές αλλαγές πάνω του. Όσο πιο εμπορικό είναι ένα όχημα και επιθυμητό από το αγοραστικό κοινό, τόσο πιο περιζήτητο γίνεται στα κυκλώματα των κλεφτών.

Ένα επίσης από τα πιο αγαπημένα αυτοκίνητα που προτιμούν οι ληστές, είναι τα Smart που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2014, καθώς τα εξαρτήματά τους είναι πιο συνηθισμένα και εύκολα να πουληθούν. Μάλιστα επειδή μπορούν εύκολα να ‘’σηκωθούν’’ τα φορτώνουν σε άλλα οχήματα όπως φορτηγά και τα πουλάνε ξανά με χαρτιά από τρακαρισμένα Smart.

Συστήματα και τρόποι προστασίας του αυτοκινήτου

Αν και στο παρελθόν ο νούμερο ένα τρόπος να προστατέψει κανείς το όχημα του ήταν η τοποθέτηση συναγερμού, πλέον είναι τόσο διαδεδομένος σε βαθμό που οι περισσότεροι άνθρωποι συνήθως αγνοούν τον ήχο του. Με τον συναγερμό να φαίνεται αναπερκής για προστασία των οχημάτων δημιουργήθηκαν πιο σύγχρονοι τρόποι με άλλοτε απλές και άλλοτε σύνθετες τεχνολογικές λύσεις. Μία από αυτές είναι και οι δορυφορικές μονάδες GPS, που τοποθετούνται σε συγκεκριμένα σημεία μέσα στο όχημα. Οι μονάδες αυτές λειτουργούν ως σύστημα εντοπισμού του οχήματος και ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσα από το κινητό του, να βλέπει ανά πάσα ώρα και στιγμή που βρίσκεται το όχημα του.

Με την έξαρση των περιστατικών, γίνεται αντιληπτό πως για να απεμπλακούν οι οδηγοί από την αβεβαιότητα και το φόβο για ενδεχόμενη κλοπή του αυτοκινήτου τους, είναι σημαντικό να ασφαλίζουν το όχημα τους όχι μόνο με την υποχρεωτική από το νόμο βασικής ασφάλιση, αλλά με ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο που μπορεί να προστατεύσει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων από τα ανεπιθύμητα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων. Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι η ελάχιστη υποχρεωτική από τον νόμο ασφάλεια αυτοκινήτου και περιλαμβάνει την κάλυψη Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων. Σε περίπτωση κλοπής ή διάρρηξης ο ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεται. Από την άλλη πλευρά ένα πακέτο πυρός/κλοπής καλύπτει την εμπορική αξία του οχήματος σε περίπτωση κλοπής (ολική κλοπή), την αξία των απαραίτητων εξαρτημάτων που μπορεί να κλαπούν από διάρρηξη (μερική κλοπή) και κάθε ζημιά που μπορεί να προκύψει στο αυτοκίνητο από πυρκαγιά».

