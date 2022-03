Συλλήψεις για παράνομα παιχνίδια σε κατάστημα

Κοινωνία

Τι έδειξαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με παράνομα διαδικτυακά τυχερά παίγνια, εντόπισαν σε περιοχή της Αθήνας, αστυνομικοί της διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Συνελήφθησαν δυο προσωρινά υπεύθυνες και ένας πελάτης για, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα παίγνια και τα προσωπικά δεδομένα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Συγκεκριμένα, κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι στο κατάστημα είχαν εγκατασταθεί ηλεκτρονικοί υπολογιστές για τη διενέργεια παράνομων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, ενώ η διαχείριση γινόταν μέσω δύο υπολογιστών - server καθώς και παιγνιομηχανήματα μεγάλου μεγέθους, τύπου «φρουτάκια».

Κατά την έρευνα στους χώρους του καταστήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 24 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 2 κεντρικές μονάδες ηλεκτρονικού υπολογιστή (server)

- 3 παιγνιομηχανήματα μεγάλου μεγέθους, τύπου «Φρουτάκια»

- 2 οθόνες, 6 κάμερες καταστήματος και ψηφιακό καταγραφικό

- 745 ευρώ και 19 φύλλα με χειρόγραφες σημειώσεις και

- 16 πλήρεις ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πλήρης ηλεκτρονικός υπολογιστής ως κεντρική μονάδα ελέγχου και διαχείρισης (server) και 400 ευρώ.

Επίσης, κατά τον έλεγχο βεβαιώθηκαν πρόστιμα για παραβίαση των μέτρων αποτροπής και διάδοσης του κορωνοϊού, συνολικού ποσού 5.900 ευρώ και συγκεκριμένα για μη επίδειξη των απαραίτητων πιστοποιητικών, ενώ επιβλήθηκε και 15ήμερη αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

