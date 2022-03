Πολιτισμός

Ο ΑΝΤ1 στην Ουκρανία: ο πόλεμος διευρύνει το θρησκευτικό χάσμα (βίντεο)

Η Ουκρανική Εκκλησία, που έχει αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χαρακτηρίζει πλέον ανοιχτά ως σχισματικό το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έφερε στην επιφάνεια τις διαφορές των δυο Ορθόδοξων, γειτονικών, σλάβικων λαών.

Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 καταγράφει τον πατέρα Γιάροσλαβ, ντυμένο με άμφια στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας να τελεί την Θεία Λειτουργία για τους εθελοντές μαχητές της πρώτης γραμμής.

Καθώς το χάσμα μεταξύ των δυο λαών διευρύνεται, κάθε ημέρα του πολέμου, η Ουκρανική Εκκλησία, που έχει αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χαρακτηρίζει πλέον ανοικτά το Πατριαρχείο της Μόσχας ως σχισματικό.

Ο πατήρ Γιάροσλαβ θεωρεί την θρησκεία ως το ένα από τα δυο «φτερά» της ουκρανικής αντίστασης στον Ρώσο εισβολέα. Στην δική του ταξική κλίμακα θριαμβεύει πάντα το δίκαιο.

Παρακολουθήστε την ανταπόκριση του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στο Κίεβο, Νικόλα Βαφειάδη, ο οποίος καταγράφει τις εξελίξεις μαζί με τον εικονολήπτη Ιάκωβο Σταυρινίδη:

