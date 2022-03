Τεχνολογία - Επιστήμη

Ουκρανία - Θερμοβαρικά όπλα: πόσο καταστροφικά είναι (βίντεο)

Σύμφωνα με ειδικούς, που μιλούν στον ΑΝΤ1, πρόκειται για τα ισχυρότερα όπλα μετά τα πυρηνικά και μπορούν να προκαλέσουν ολοκληρωτική καταστροφή.

Των Παναγιώτη Στάθη – Χρήστου Μαζανίτη

Τα θερμοβαρικά όπλα είναι τα πλέον ισχυρά όπλα πριν από τα πυρηνικά. Το βρετανικό Υπουργείο άμυνας ανέφερε επισήμως πως η Ρωσία κάνει χρήση τέτοιων όπλων, αναφέροντας ότι «το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί το οπλικό σύστημα TOS-1A στην Ουκρανία».

Ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, Χρήστος Δρίβας, εξηγεί στον ΑΝΤ1 ότι η ύπαρξη των φορέων TOS-1Α των 24 βλημάτων, είναι ένδειξη χρήσης τους, σημειώνοντας πως «είναι τρομακτικής ισχύος όπλα, ένα “κλικ” πριν τα πυρηνικά. Δεν τα έβγαλαν εκεί “βόλτα”: ή τα χρησιμοποίησαν ή θα το κάνουν».

Σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις,. οι Ρώσοι μετέφεραν και έκαναν χρήση θεμοβαρικών όπλων στην Ουκρανία, κάτι που ανέφερε και ο Δήμαρχος της πόλης Οκτίρκα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα θερμοβαρικά τα οποία κατέχουν κυρίως Ρώσοι και Αμερικανοί, προκαλούν διπλή έκρηξη, με έκλυση τρομακτικής θερμότητας και εξοντώνουν οτιδήποτε σε μεγάλη απόσταση. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανάλυση του Θεόδωρου Λιόλιου, Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και Καθηγητή Πυρηνικής Φυσικής και Στρατιωτικών Επιστημών, «γίνεται μια έκρηξη αρχικά και μετά μια δεύτερη και κατεβαίνει σε μεγάλο βάθος, σε τούνελ και σπηλιές. Παράλληλα γίνεται δεύτερη έκρηξη και το ωστικό κύμα φθάνει σε μεγάλα βάθη».

Η Συνθήκη της Γενεύης απαγορεύει μεν την χρήση θερομοβαρικών βομβών προς ανθρώπινους στόχους αλλά την επιτρέπει προς οχυρωμένες τοποθεσίες.

Τέτοια όπλα έχουν χρησιμοποιηθεί στην Συρία και στο Αφγανιστάν, από Ρώσους και Αμερικανικούς.

