“Euroferry Olympia”: έρευνα για τους 3 αγνοούμενους

Μικροεστίες φωτιές αντιμετωπίζονται από τους πυροσβέστες, ενώ απομακρύνονται πολλά φορτηγά από τα γκαράζ. Εκατοντάδες κυβικά νερού αντλήθηκαν, για να μην “ισορροπήσει” το μοιραίο πλοίο.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των συνεργείων ναυαγιαίρεσης, για την κατάσβεση όλων των μικρών εστιών φωτιάς και την απομάκρυνση των φορτηγών και των οχημάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό του πλοίου Euroferry Olympia, που βρίσκεται ελλιμενισμένο στο λιμάνι του Αστακού.

Την ίδια ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών ατόμων που φέρονται να αγνοούνται συνεχίζονται, με αρνητικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

Στο πλοίο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στο τρίτο κατάστρωμα τα ξημερώματα της Παρασκευής 18/02 στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ερεικούσας κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του από Ηγουμενίτσα προς Μπρίντιζι, με αποτέλεσμα έως σήμερα να έχουν χάσει τη ζωή τους 8 άτομα. Οι διασωθέντες από το πλοίο είναι 281.

Από το πλοίο έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες ώρες 14 φορτηγά οχήματα, τα οποία πριν οδηγηθούν σε συγκεκριμένη εγκατάσταση συσκευασίας αποβλήτων ελέγχονται εξονυχιστικά από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ειδικό πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η Εισαγγελία Κέρκυρας και Μεσολογγίου.

Επίσης, τα συνεργείο ναυαγιαίρεσης έχει προχωρήσει σε άντληση τουλάχιστον 600 κυβικών νερού από το εσωτερικό του πλοίου, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ευστάθειά του, ενώ ρίψεις νερού γίνονται εξωτερικά για την μείωση του θερμικού φορτίου.

Όταν θα ολοκληρωθεί η απομάκρυνση όλων των φορτηγών και των οχημάτων από το εσωτερικό του πλοίου, αναμένεται να γίνει και η άντληση των περίπου 700 τόνων καυσίμων του πλοίου.

