Europa League: η Σεβίλλη πήρε “μισή πρόκριση”

Το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στους προημιτελικούς του Europa League έκανε απόψε η Σεβίλλη, με τη νίκη της επί της Γουέστ Χαμ (1-0) στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους, με τους Ανδαλουσιάνους να παίρνουν τη νίκη χάρη στο γκολ του Ελ Χαντάντι στο 60΄ και να μπαίνουν σε «θέση οδηγού» όσον αφορά την πρόκριση στους «8» της διοργάνωσης.

Απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού (6 τρόπαια), η Γουέστ Χαμ γνώρισε την δεύτερη ήττα της στο Europa League (πρώτη ήττα εκτός έδρας στην Ευρώπη μετά από 4 ματς), με το ίδιο, μάλιστα, σκορ μετά από εκείνη από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ στις 9 Δεκεμβρίου 2021 στο Λονδίνο, για την φάση των ομίλων.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αναμετρήσεων για τη φάση των «16» στο Europa League:

Λειψία (Γερμανία)-Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία): Προκρίθηκε η Λειψία άνευ αγώνα

Πόρτο (Πορτογαλία)-Λιόν (Γαλλία): 0-1 (59΄ Πακέτα)

Μπέτις (Ισπανία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία): 1-2 (30΄ Φεκίρ - 14΄ Κόστιτς, 32΄ Καμάντα)

Σεβίλλη (Ισπανία)-Γουέστ Χαμ (Αγγλία): 1-0 (60΄ Ελ Χαντάντι)

Οι αγώνες ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 17 Μαρτίου.