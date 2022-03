Κοινωνία

Συμβούλιο της Ευρώπης - φυλακές: να μειωθεί ο υπερπληθυσμός στην Ελλάδα

Τι αναφέρει το Συμβούλιο της Ευρώπης για ένα θέμα που εκκρεμει πάνω από 10 χρόνια.

Την ανησυχία της για τον υπερπληθυσμό στις φυλακές στην Ελλάδα, ένα θέμα που εκκρεμεί «για περισσότερα από δέκα χρόνια» εκφράζει η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της για την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τα κράτη μέλη.

Όπως σημειώνει για την Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των κρατούμενων υπερβαίνει την τρέχουσα χωρητικότητα των φυλακών ενώ οι πρόσφατες αλλαγές πολιτικής προς αυστηρότερες ποινές μαζί με την αναστολή της εκτέλεσης του συστήματος εναλλακτικών ποινών «είναι πιθανό να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κρατούμενων στις φυλακές».

Η Επιτροπή καλεί τις Αρχές να υποβάλουν μια συνολική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο των μεταρρυθμίσεων αυτών στον υπερπληθυσμό των φυλακών και να παράσχουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού.

Όπως αναφέρεται, οι μισές σχεδόν από τις συνολικές υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατά της Ελλάδας αφορούν στις συνθήκες κράτησης στις φυλακές (727 αιτήσεις).

Οι υπουργοί κάνουν ιδιαίτερη μνεία για την ανάγκη αποσυμφόρησης των φυλακών Ιωαννίνων, Κορυδαλλού και Θεσσαλονίκης.

