Ουκρανία - Μαριούπολη: "τέλος" στα τρόφιμα, λεηλεασίες στα φαρμακεία (εικόνες)

Τι αναφέρει ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού για τις συνθήκες στην περιοχή.

Στην πολιορκημένη Μαριούπολη, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, «ο κόσμος έχει αρχίσει να τσακώνεται για τα τρόφιμα», σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού.

«Όλα τα καταστήματα και τα φαρμακεία λεηλατήθηκαν πριν από τέσσερις-πέντε ημέρες. Ορισμένοι έχουν ακόμη τρόφιμα, αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμη», είπε ο Σάσα Βολκόφ, από τη Μαριούπολη, σε ένα ηχογραφημένο μήνυμα που έστειλε στα μέσα ενημέρωσης. «Πολλοί δεν έχουν καθόλου πόσιμο νερό (…) Πολλοί άνθρωποι λένε ότι δεν έχουν φαγητό για τα παιδιά τους», συνέχισε.

Πολιορκημένοι εδώ και πολλές ημέρες από τα ρωσικά στρατεύματα, οι κάτοικοι της πόλης δεν διαθέτουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο. Οι απόπειρες εκκένωσης της πόλης και απομάκρυνσης χιλιάδων πολιτών απέτυχαν κατ’ επανάληψη, με τις δύο πλευρές να επιρρίπτουν την ευθύνη η μία στην άλλη.

Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι, σκοτώθηκαν όταν οι Ρώσοι βομβάρδισαν ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασαν το «έγκλημα πολέμου», η Ρωσία από την πλευρά της υποστήριξε ότι στο κτίριο στεγάζονταν Ουκρανοί υπερεθνικιστές μαχητές.

«Οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να τσακώνονται για το φαγητό. Κάποιοι κατέστρεψαν το αυτοκίνητο ενός ανθρώπου για να του πάρουν τη βενζίνη, είπε ο Σάσα Βολκόφ που εργάζεται για τον Ερυθρό Σταυρό. Έχει ήδη οργανωθεί μια «μαύρη αγορά» όπου μπορεί κανείς να βρει λαχανικά, όχι όμως και κρέας, πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι δεν έχουν πού να πάνε και συχνά μένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους.

Οι εκπρόσωποι του Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονται στην πόλη επισκέφθηκαν τα κατεστραμμένα σπίτια για να δώσουν τρόφιμα στους ενοίκους τους, για να επιβιώσουν για λίγες ημέρες.

«Πολλοί από εμάς αρρωστήσαμε εξαιτίας του κρύου και της υγρασίας», πρόσθεσε.

Περίπου 65 άνθρωποι κρύβονται στο κτίριο όπου βρίσκεται ο Βολκόφ. «Το καταφύγιο στο υπόγειο είναι αποκλειστικά για τα παιδιά και τις μητέρες τους. Όλοι άλλοι, άνω των 12 ετών, κοιμούνται στα γραφεία» εξήγησε.

