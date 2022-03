Life

“Άγριες Μέλισσες”: Νέα επεισόδια με ταραχές και συγκρούσεις (εικόνες)

Διαρκείς είναι οι ανατροπές για τους ήρωες, στα επόμενα επεισόδια της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με τέσσερα επεισόδια που θα καθηλώσουν…από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:30, στον ΑΝΤ1!

Δευτέρα 14 Μαρτίου - Επεισόδιο 81

Ο Δούκας αποδέχεται την πρόταση του Νικηφόρου και η εύρεση νέας τοποθεσίας για το αεροδρόμιο είναι πιο κοντά από ποτέ. Η Αιμιλία προχωράει ακάθεκτη το σχέδιό της, ψάχνοντας στοιχεία για να κλείσει τον Ακύλα στη φυλακή. Ο Κυριάκος αποφασίζει να εκμεταλλευτεί τα χρήματα, προς όφελος του χωριού. Ο Σέργιος θα αποκαλύψει κάτι στην Ασημίνα που θα φέρει μεγάλες ταραχές. Η Ουρανία αποφασίζει να πείσει τον Κυριάκο να αποδεχτούν την πρόταση του Άλκη και να φύγουν στην Αμερική. Η ανακάλυψη των σωρών του Ορφανίδη και των συντρόφων του θα οδηγήσει την Ελένη και τους υπόλοιπους σ’ ένα παράτολμο σχέδιο για να ξεσκεπάσουν τις αποτρόπαιες δολοφονίες, αλλά τα πράγματα θα πάρουν απρόσμενη τροπή.

Τρίτη 15 Μαρτίου - Επεισόδιο 82

Ο Κωνσταντής ζηλεύει και συγκρούεται με τον Δάκη, ενώ η Ρένα βρίσκει ευκαιρία να στριμώξει τη Δρόσω. Ο Κυριάκος απαγορεύει στην Ουρανία να πάρει το παιδί του στην Αμερική. Ο Θανασάκης πέφτει στην παγίδα που τους έχουν στήσει στο νεκροταφείο κι ο Ακύλας με τον Μελέτη φοβούνται πως θα μιλήσει. Ο Τόλλιας και η Παγώνα καταρρακώνονται, ενώ ο Ντούνιας καλείται να τα κουκουλώσει, αλλά ο εισαγγελέας Κουρτέσης είναι αποφασισμένος να μην κάνει πίσω. Ο Δούκας πρέπει να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό περίγυρο της Αντιγόνης, ενώ η Μυρσίνη έχει δεύτερες σκέψεις για την καμπάνια του τσιγάρου της. Ο Νικηφόρος αποφεύγει τη Ρένα και η Πηνελόπη διστάζει να προχωρήσει το σχέδιό της με τον Μελέτη, επηρεασμένη από τα λόγια του. Ο Αναστάσης και ο Ζήσης κάνουν μια αναπάντεχη πρόταση στους Σεβαστούς και στριμώχνουν τον Δούκα και τη Μυρσίνη. Τα παιδιά πιέζονται από την Ασημίνα, τη Βιολέτα και την Ουρανία να ομολογήσουν αν έκλεψαν τα λεφτά του Ακύλα.

Τετάρτη 16 Μαρτίου - Επεισόδιο 83

Ο όρος που θέτει ο Αναστάσης και οι υπόλοιποι του Συνεταιρισμού εξαγριώνει τον Δούκα, αλλά σύντομα θα καταλάβουν πως πίσω απ’ αυτό κρύβεται ο Ακύλας. Η Ζωή και η Αιμιλία βρίσκουν ένα σημαντικό έγγραφο, που ίσως ν’ αποτελέσει την αρχή για να στριμώξουν τον Ακύλα. Τα σχέδιά τους, όμως, θα γίνουν αντιληπτά απ’ τον Λευτέρη. Θα σωπάσει ή θα τις ξεσκεπάσει; Ο Κυριάκος αναγκάζεται να ομολογήσει στην Ουρανία την κλοπή του Φώτη. Ο Μελέτης μεταφέρει την πρόταση του Ξανθού στον Θανάση, να φορτωθεί εκείνος, και οι υπόλοιποι συλληφθέντες, τους φόνους. Ποια θα είναι η απάντησή του; Ένα παράνομο φιλί θα ταράξει και πάλι τα νερά. Ο Πέτρος θα ζητήσει συνάντηση απ’ τον άνθρωπο που του έδωσε τις πληροφορίες για την απόρρητη έκθεση του Ξανθού, αλλά στη συνάντησή τους θα πάρει μέρος κι ένας ανέλπιστος σύμμαχος.

Πέμπτη 17 Μαρτίου - Επεισόδιο 84

Η Ουρανία αποφασίζει να καλύψει τον Κυριάκο στο χωριό, αλλά η Βιολέτα υποψιάζεται πως κάτι τρέχει. Η Μυρσίνη πιέζει τον Δούκα να σταματήσει την κόντρα του με τον Ακύλα, ενώ η Αντιγόνη βρίσκεται αντιμέτωπη με την αλήθεια. Ο Θανασάκης πρέπει να διαλέξει αν θα ακολουθήσει τις εντολές του Μελέτη ή θα πει την αλήθεια. Ο Ζάχος συναντά τον μυστικό σύνδεσμο του Πέτρου και αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που διατρέχει. Η Κορίνα, μπερδεμένη με όσα γίνονται, συγκρούεται με τον Μελέτη, ενώ ο Νικηφόρος αρνείται να συνεργαστεί μαζί του και ο Δούκας πρέπει να επιλέξει. Η Πηνελόπη αποφασίζει να προχωρήσει το σχέδιό της και να μάθει τι κρύβει ο Μελέτης, όταν δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη. Ο Ντούνιας ερευνά ποιοι έστησαν την παγίδα στο νεκροταφείο…

