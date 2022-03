Καιρός

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Θα συνεχιστεί την Παρασκευή η κακοκαιρία "Φίλιππος", σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές ή χιονόνερο και με πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της δυτικής Ελλάδας. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στην ανατολική Πελοπόννησο, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά, 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα φτάσουν στα βόρεια τους 04 με 06 βαθμούς, στα δυτικά καθώς και τη νησιωτική χώρα τους 08 με 10 βαθμούς και στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 06 με 08 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα βορειοδυτικά θα είναι κατά τόπους ολικός.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με χιονόνερο ή χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και στα ανατολικά, με πρόσκαιρη ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί -01 βαθμό έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από τις προμεσημβρινές ώρες σταδιακά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από -03 έως 06 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με χιονόνερο ή χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα νότια. Θα πνέουν άνεμοι από βορειοανατολικές διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, στα νότια πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -02 έως 05 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στο Θρακικό Πέλαγος πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -07 έως 06 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην δυτική Μακεδονία, 4-5 βαθμούς χαμηλότερα και θα θα σημειωθεί ολικός παγετός).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά - ημιορεινά τμήματα. Θα πνέουν άνεμοι ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 02 έως 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στο εσωτερικό της Ηπείρου, από -10 έως 04 βαθμούς χαμηλότερα).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις, με χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί, 4 με 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από -03 έως 08 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις, με βροχές ή χιονόνερο και στα ορεινά - ημιορεινά χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι, 6 με 7 μποφόρ, στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 04 έως 09 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και τις πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα βόρεια θα εκδηλωθούν χιονόνερο ή χιόνι. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, ενώ στα νότια θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 6 με 7 μποφόρ, τοπικά μετά από το μεσημέρι 8 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 07 έως 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 2-6 βαθμούς χαμηλότερα).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται νεφώσεις, με χιονόνερο ή χιόνι, ενώ στα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες με μεμονωμένες καταιγίδες. Στα βόρεια θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικοί, 6 με 7 μποφόρ και στα νότια θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, έως 8 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από τα βόρεια. Το θερμόμετρο θα δείξει από 07 έως 10 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα).

Ο καιρός το Σάββατο

Στα Δωδεκάνησα αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις, με βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Οι χιονοπτώσεις στην Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο, θα είναι κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά και από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά, εντάσεως 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα και έτσι στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 5 με 7 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 9 με 11 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρός παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα ηπειρωτικά κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες και στα βορειοδυτικά θα είναι τοπικά ολικός.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά και βόρεια αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα βόρεια από τις μεσημβρινές ώρες, με χιονόνερο και με λίγα χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, κυρίως της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο, χιόνια στα ορεινά και ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στα νησιά του βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά, στην ανατολική Πελοπόννησο και στην Κρήτη και βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6 μποφόρ, τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, όμως γρήγορα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε πολύ χαμηλά για την εποχή επίπεδα, με ισχυρό παγετό κατά τόπους στα ηπειρωτικά, κυρίως τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

Κατάταξη UEFA: Ο ΠΑΟΚ κράτησε ζωντανό… το όνειρο

ΕΟΔΥ: rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 170 σημεία