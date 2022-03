Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: πολυκυστικές ωοθήκες, ρήξη τένοντα και γαστρικό botox

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Φωτεινή Γεωργίου με την βοήθεια ειδικών, μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Πώς και πόσο έχει επηρεάσει ο πόλεμος την ψυχολογία και τη σκέψη μας;

Τι απαντάμε στις ερωτήσεις σας για τις πολυκυστικές ωοθήκες;

Πώς αντιμετωπίζεται με φυσικοθεραπεία η ρήξη των τενόντων στον ώμο;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 12 Μαρτίου, στις 12:00.

Τι πρέπει να προσέχουμε όταν έχουμε όζους στον θυρεοειδή;

Τι είναι το γαστρικό Botox για απώλεια βάρους;

Ποια άσκηση μας χαρίζει πολλά και υγιή χρόνια ζωής;

Τι κάνουμε για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες του σκύλου μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 13 Μαρτίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση –αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος