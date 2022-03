Life

“VINYΛΙΟ”: αφιέρωμα στην δεκαετία του ’90 (β’ μέρος)

Πως συνεχίζεται η σπαρταριστή αναδρομή, σε όσα έκαναν ξεχωριστή την δεκαετία του 1990 για όλους όσοι την έζησαν.

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου, στις 20:00, το «VINYΛΙΟ» θα μας γυρίσει πίσω στη δεκαετία του ’90, παρουσιάζοντας το Β’ μέρος ενός μεγάλου αφιερώματος.

Ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, θα παρουσιάσουν τα σημαντικότερα ελληνικά γεγονότα των 90's, τις κορυφαίες τάσεις στη μόδα, τα αυτοκίνητα, τα παιχνίδια, αλλά και τον… χαμό που γινόταν εκείνη την εποχή με τα περιοδικά. Και... αν προλάβουν, θα κάνουν και ένα flashback στα αθλητικά γεγονότα εκείνης της περιόδου.

Τα καλύτερα μιας ολόκληρης εποχής, έρχονται στον ΑΝΤ1, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, για να μας θυμίσουν όλα όσα ζήσαμε και αγαπήσαμε τη δεκαετία του ’90.

Μη χάσετε στο «VINYΛΙΟ», αυτής της Παρασκευής στις 20:00, το Β’ μέρος του ταξιδιού στη δεκαετία του ‘90!

«VINYΛΙΟ». Κάθε Παρασκευή στις 20:00.

