Κατάταξη UEFA: Ο ΠΑΟΚ κράτησε ζωντανό… το όνειρο

Η νίκη του «Δικέφαλου» μας έβαλε να στρογγυλοκαθίσουμε στην 15η και προνομιούχα θέση, αλλά οι Τσέχοι καραδοκούν.

Η μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ επί της Γάνδης με 1-0 στον πρώτο αγώνα για τη φάση των «16» του Europa Conference League, εκτός από το προβάδισμα πρόκρισης στο δικέφαλο του Βορρά, χάρισε και 500 βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή του UEFA Ranking, διατηρώντας τη χώρα μας στη 15η θέση. Την ίδια ώρα, η Τσεχία μετά την άνετη νίκη της Σλάβια Πράγας επί της Λίντσερ, πήρε 400 βαθμούς και βρίσκεται πλέον σε... απόσταση αναπνοής απ’ την Ελλάδα.

Ο ελληνικός συντελεστής είναι στους 27.700 βαθμούς την ώρα που οι Τσέχοι, βρίσκονται λίγο πιο κάτω στους 27.600 βαθμούς. Η Δανία –που έχει ακόμη στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την Κοπεγχάγη- είναι στην 17η θέση με 27.175β., ενώ απ’ τις χώρες που βρίσκονται κάτω από την Ελλάδα, μόνο η Νορβηγία έχει ακόμη ομάδα στις διοργανώσεις (την Μπόντο Γκλιμτ), μετρώντας για την ώρα 26.500β., που την έχουν φέρει στην 20ή θέση.

Τι σημαίνει η 15η θέση από την αγωνιστική περίοδο 2023/24; Κέρδος μίας ευρωπαϊκής θέσης για την Ελλάδα (θα βγαίνουν πλέον 5 ελληνικές ομάδες στα Κύπελλα Ευρώπης), που θα φέρουν πλέον δύο ομάδες στα προκριματικά του Champions League, μία ομάδα στα προκριματικά του Europa League, ενώ θα μειωθούν κατά μία οι θέσεις στα προκριματικά του Europa Conference League.

Αναλυτικά:

Ο πρωταθλητής θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο δεύτερος θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Κυπελλούχος θα συμμετάσχει στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τρίτος και ο τέταρτος θα συμμετάσχουν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League

