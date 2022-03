Οικονομία

“Ενώπιος Ενωπίω” – ακρίβεια: Σκληρή κόντρα Γεωργιάδη – Χαρίτση

«Τα νοικοκυριά απειλούνται με βίαιη φτωχοποίηση», υποστήριξε ο Χαρίτσης. «Τα νοικοκυριά πληρώνουν τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν», απάντησε ο Γεωργιάδης.

Κόντρα ξέσπασε στον… αέρα του “Ενώπιος Ενωπίω” ανάμεσα στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, με αφορμή την ακρίβεια.

«Τα νοικοκυριά δεν πιέζονται απλώς, αλλά απειλούνται με μία βίαιη φτωχοποίηση. Δυστυχώς για τη χώρα μας εισερχόμαστε σε αυτήν την κρίση με κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η οικονομία ολόκληρη αντιμετωπίζουν ζήτημα επιβίωσης. Ποια είναι τα στοιχειά αυτά; Υψηλότερος πληθωρισμός της τελευταίας 25ετιας (7,2% με στοιχεία Ιανουαρίου).

Υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αύξηση της εξάρτισης από το εισαγόμενο φυσικό αέριο το 2021, τη στιγμή που άλλες χώρες της Ευρώπης μείωναν αυτήν την εξάρτιση. Όλα αυτά συμβαίνουν με τον κατώτατο μισθό, άρα το διαθέσιμο εισόδημα είναι εγκλωβισμένο σε επίπεδα κάτω από τα επίπεδα του 2010. Το μείγμα αυτό είναι εκρηκτικό και οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι πάρα πολύ μεγάλες για αυτήν την κατάσταση» τόνισε ο κ. Χαρίτσης.

Από μεριάς του ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «υπάρχει τεράστια αύξηση στην ενέργεια που είναι εισαγόμενη. Είναι προφανές ότι έχουμε πληθωρισμό που οφείλεται στην έκρηξη των διεθνών τιμών στην ενέργεια. Και αυτή έχει έρθει επειδή από τον Νοέμβριο και μετά οι αγορές προεξοφλούσαν την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και ανέβαζαν τις τιμές. Το ελληνικό νοικοκυριό πληρώνει τον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν. Δεν τον πληρώνουμε μόνοι μας, διότι δεν έχει η Ελλάδα τον υψηλότερο πληθωρισμό των 25 ετών. Έχει όλη η Ευρωζώνη τον μεγαλύτερο πληθωρισμό από την ίδρυσή της, έχει τον μεγαλύτερο πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της, έχουν τον μεγαλύτερο πληθωρισμό οι ΗΠΑ και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν θα μπορούσαμε με κάποιο τρόπο να έχουν όλοι τον υψηλότερο πληθωρισμό και εμείς να εξαιρούμαστε».

«Όλα όσα αναφέρατε είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος πληθωριστικός κύκλος. Ο πόλεμος έχει φέρει μία σειρά εκρήξεως των διεθνών τιμών. Για το ρεύμα, ναι πράγματι έχουμε υψηλότερη τιμή ανά μεγαβατώρα, όμως έχουμε και τη μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα στην Ελλάδα» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ήμουν συγκεκριμένος. Μίλησα για την υψηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος σε ολόκληρη την Ευρώπη τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Η επιβάρυνση που έχει δεχθεί ο Έλληνας καταναλωτής είναι η μεγαλύτερη που έχει δεχθεί οποιοσδήποτε Ευρωπαίος καταναλωτής» τόνισε ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ.

«Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε την υψηλότερη» ρώτησε ο υπουργός Ανάπτυξης τον κ. Χαρίτση, ο οποίος απάντησε «Ποτέ. Ποτέ. Την πενταετία ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος ούτε κατά ένα ευρώ».

