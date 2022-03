Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική

Συνεχίζονται και σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική λόγω της χιονόπτωσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έκλεισε ανώνυμη οδός στην Καισαριανή από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου- Κατεχάκη, έξοδος Καλοπούλα προς Υμηττό.

Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Διονύσου, από το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Θησέως έως το ύψος της συμβολής της με την Επαρχιακή οδό Εκάλης - Νέας Μάκρης.

Υπενθυμίζεται ότι ισχύει από τις 22:00 εχθές το βράδυ και λόγω της κακοκαιρίας, η απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στο τμήμα της Αθηνών-Λαμίας από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη (χ/θ 20,060) μέχρι τη χ/θ 58,520 (όρια Ν. Αττικής), στην Αττική Οδό, την Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού και την Περιφερειακή Αιγάλεω.

