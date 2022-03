Οικονομία

Σκρέκας για ακρίβεια: Θα στηρίξουμε τους αδύναμους και στα καύσιμα κίνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει νέο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφερόμενος στο μείζον πρόβλημα των λογαριασμών στα τιμολόγια της ενέργειας, είπε ότι 8 στα 10 νοικοκυριά βλέπουν μικρές αυξήσεις λόγω της επιδότησης των νοικοκυριών και μόνο 2 στα 10 που έχουν μεγάλες καταναλώσεις που δεν καλύπτονται από την επιδότησή της Κυβέρνησης βλέπουν υπέρογκες αυξήσεις στους λογαριασμούς.

Ο κ. Σκρέκας, προανήγγειλε ότι την επόμενη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα νέο πακέτο μέτρων για την ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ώστε να ανακουφιστούν στο μέτρο του δυνατού από τον νέο γύρο των ανατιμήσεων που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Συμπλήρωσε δε, πώς πέρα από αυτό γίνονται ενέργειες και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την οποία ζητήθηκε η δημιουργία ενός Ταμείου με φτηνή χρηματοδότηση για να προσφεύγουν οι κυβερνήσεις ώστε να επιδοτούν τους καταναλωτές όσο διαρκεί η κρίση και επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού για την μείωση της της τιμής του φυσικού αερίου η οποία θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τις τιμές του ρεύματος.

Ο κ. Σκρέκας, υπογράμμισε πως η επιδότηση της κυβέρνησης για τους λογαριασμούς ενέργειας είναι ακόμη μεγαλύτερη για τις ευπαθείς ομάδες μέσα από το κοινωνικό τιμολόγιο και τόνισε πως «δεν θα αφήσουμε κανέναν απροστάτευτο».

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Σκρέκας είπε ότι η Κυβέρνηση εξετάζει σενάρια ώστε να στηριχθούν οι αδύναμοι και στα καύσιμα κίνησης, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κιούσης στον ΑΝΤ1: Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια ξεπέρασε τα 2 ευρώ