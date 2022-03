Κοινωνία

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: Πολικές θερμοκρασίες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε τις περιοχές που το θερμόμετρο έδειξε διψήφιες αρνητικές θερμοκρασίες.

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός σημειώθηκαν σήμερα, τις πρωινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία -16,1 βαθμούς Κελσίου να καταγράφεται στο Σέλι Ημαθίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής καταγράφηκαν σε Βλάστη Κοζάνης (-15,5), Άγιο Παύλο Ημαθίας (-14,3), Μαυρολιθάρι Φωκίδας (-13,9), Άγιο Δημήτριο Ολύμπου (-13,4), Περτούλι Τρικάλων (-13,1) και Βόλακα Νευροκοπίου (-13,1).

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κιούσης στον ΑΝΤ1: Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια ξεπέρασε τα 2 ευρώ