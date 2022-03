Παράξενα

Άνδρας παντρεύτηκε τρίδυμες που δεν ήθελαν να χωρίσουν!

Αποφάσισαν να μοιραστούν τον ίδιο άνδρα προκειμένου να μείνουν μαζί, αντί να χωρίσουν

Ένας 32χρονος άνδρας από το Κονγκό γνωστός μόνο με το όνομα Luwizo παντρεύτηκε πρόσφατα τις αδελφές Natasha, Natalie και Nadege, πανομοιότυπα τρίδυμα, σε μια γαμήλια τελετή που έγινε θέμα διεθνώς. Αφού αρχικά γνώρισε τη Natalie στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ερωτεύτηκε, ο Luwizo φέρεται να εξαπατήθηκε από τις άλλες δύο αδελφές της και να πίστεψε ότι συναντούσε τη φίλη του.

Φαίνεται πως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τα πανομοιότυπα τρίδυμα και τελικά τον ερωτεύτηκαν όλες. Όταν τελικά του αποκάλυψαν ότι ήταν τρεις και ότι όλες ήθελαν να τον παντρευτούν, δεν μπορούσε να αρνηθεί.

«Στην αρχή, όταν του είπαμε ότι έπρεπε να μας παντρευτεί όλες, σοκαρίστηκε. Αλλά επειδή είχε ήδη ερωτευτεί όλες μας, τίποτα δεν μπορούσε να σταματήσει τα σχέδιά μας, αφού και εμείς ήμασταν ερωτευμένες μαζί του», δήλωσε η Natalie στο AfriMax. «Παρόλο που ο κόσμος θεωρεί αδύνατο για τρεις γυναίκες να μοιράζονται έναν σύζυγο, αλλά για εμάς, το να μοιραζόμαστε τα πάντα ήταν η ζωή μας από την παιδική μας ηλικία», ανέφερε.

Προφανώς, οι τρίδυμες πάντα πίστευαν ότι ο γάμος θα ήταν το μόνο πράγμα που θα τις χώριζε, αλλά αφού ερωτεύτηκαν τον Luwizo συνειδητοποίησαν ότι θα μπορούσαν να τον μοιραστούν όπως και όλα τα άλλα. Και, παρά το σοκ που έπαθε στην αρχή, δεν διαμαρτυρήθηκε για την ιδέα να τις παντρευτεί όλες τους.

«Παραλίγο να λιποθυμήσω», δήλωσε ο Luwizo. «Τις ρώτησα ανάμεσα σε όλες σας, ποια είναι η Νάταλι; Μου είπαν ότι τις είχα συναντήσει όλες σε διαφορετικές ημέρες που τις επισκέφθηκα. Μπερδεύτηκα, καθώς είχα σχεδιάσει να παντρευτώ τη Νάταλι, αλλά αυτό που με μπέρδεψε ήταν ότι δεν μπορούσα να παντρευτώ ένα από τα κορίτσια και να αφήσω τις δύο πίσω».

Η απόφαση του Luwizo να γίνει πολυγαμικός δεν άρεσε πολύ στην οικογένειά του. Οι γονείς του φέρονται να τον "περιφρόνησαν" γι' αυτό και δεν παρέστησαν καν στη γαμήλια τελετή, ενώ οι αδελφές του χρειάστηκαν λίγο χρόνο για να επεξεργαστούν την απόφαση, αλλά τελικά υποστήριξαν την απόφασή του.





